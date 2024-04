MotoGP | Yamaha mantiene la parola: la M1 dei test di Jerez è tutta nuova

La Yamaha era senza ombra di dubbio la moto più attesa in questa giornata di test collettivi della MotoGP a Jerez de la Frontera. Fin dalla giornata di giovedì, Fabio Quartararo aveva anticipato che oggi avremo visto una Yamaha molto diversa nelle forme, che avrebbe iniziato a mostrare i frutti dei grandi sforzi che sono stati fatti negli ultimi mesi ad Iwata.

Ed effettivamente, dopo circa un'ora e mezza dall'inizio della sessione, nel box di Alex Rins è comparso un pacchetto aerodinamico che non ci vuole un ingegnere per capire che è qualcosa di molto differente rispetto a quello che abbiamo visto fino alla gara di ieri.

La Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Basta un'occhiata molto rapida per vedere si è lavorato sull'ala anteriore, che ha sempre una forma "a baffo", con un concetto molto simile a quello che l'Aprilia utilizza ormai da qualche anno a questa parte. La novità, però, è che in precedenza quella utilizzata dalla M1 aveva un forma a biplano, mentre ora sono diventati addirittura tre i profili. Segno che probabilmente si vuole provare ad aumentare ulteriormente il carico sull'anteriore.

Ma indubbiamente si è lavorato tanto anche ai fianchi, anche qui con spunti presi qua e là dalla concorrenza: ora c'è un gradino come quello introdotto ormai un paio di anni fa dall'Aprilia, ma il concetto che riprende è molto simile a quello attuale della KTM. Il profilo ad asola sul fianco della carena va infatti ad allungarsi e a carenare il gradino, proprio come accade sulla RC16.

Nella parte più bassa poi troviamo anche un diffusore, soluzione con cui ha fatto scuola invece la Ducati. Insomma, sembra un passo avanti piuttosto evidente per quella che oggi era sempre stata probabilmente la MotoGP più rudimentale, o se vogliamo "old style", dal punto di vista della ricerca aerodinamica.

La Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

"Abbiamo molte cose da provare, ma dobbiamo stabilire delle priorità. Fortunatamente, dopo Le Mans avremo altri due giorni di test al Mugello, dove potremo provare ciò che non possiamo valutare qui. Le due cose più importanti da valutare sono il pacchetto aerodinamico, che vogliamo omologare il prima possibile in base alle sensazioni dei piloti, e il nuovo telaio", ha spiegato il team manager Massimo Meregalli a MotoGP.com, rivelando quindi l'esistenza anche di un telaio inedito.

"È un po' presto per dire come stanno andando questi miglioramenti. Un pilota ha iniziato a testare una delle due cose e l'altro l'altra. Dobbiamo aspettare la fine della giornata, poi controlleremo e confronteremo i miglioramenti. Per ora, credo che ci siano buone informazioni", ha aggiunto.

Riguardo alle evoluzioni per il motore ha concluso: "Bartolini ci sta lavorando. Per ora è praticamente lo stesso. Non so esattamente quando vedremo i primi miglioramenti, perché il piano era di fare due step durante la stagione, ma l'obiettivo non è sempre facile da raggiungere".