MotoGP | Mir: "La direzione che prenderei io è chiara, la Honda la sa"

Questo lunedì il Circuito di Jerez, dove si è svolto il Gran Premio di Spagna lo scorso fine settimana, ospita una giornata di test ufficiali della MotoGP, a cui partecipano tutti i team della griglia. Una delle squadre con più lavoro da fare è la Honda. La Casa giapponese che ha il massimo delle concessioni a disposizione e sta lottando per cercare di riemergere dalle ultime posizioni.

Dopo la partenza di Marc Marquez alla fine dello scorso anno, gli ingegneri di Tokyo hanno preso una strada nello sviluppo della moto 2024 che Joan Mir sembra ritenere sbagliata. Oggi, a metà giornata, lo spagnolo ha parlato con i media e ha spiegato le sue sensazioni.

"La direzione che prenderei è già chiara e gli ingegneri la conoscono già", ha spiegato. "Stiamo lavorando nella direzione che riteniamo giusta", ha proseguito.

Nel fine settimana Stefan Bradl ha fatto una wild card a Jerez su un prototipo completamente nuovo che i piloti avevano già escluso. Nonostante ciò, sia Luca Marini che Mir avevano nei loro box una delle moto di Bradl per il fine settimana.

La Honda che è stata utilizzata nei test di Jerez Foto di: German Garcia Casanova

"Qui non avevamo intenzione di provare una moto che Bradl aveva già testato. Ci siamo spremuti per provarla al test di Barcellona, l'abbiamo scartata e basta", ha riferito. "Ora manca il lavoro. La moto usata da Stefan non è quella con cui vogliamo continuare a lavorare", ha detto.

Mir è riuscito comunque a provare alcune parti nuove per un confronto. Per esempio ha fatto una comparativa tra il motore 2023 e quello di quest'anno: "Stiamo provando diverse cose con il motore, per capire la direzione da seguire", ha aggiunto.

"La giornata si sta rivelando più positiva di quanto potessimo immaginare. Abbiamo provato un concetto diverso. È una direzione che dobbiamo sviluppare, ma credo che abbia del potenziale per il futuro", ha detto il pilota maiorchino, il cui contratto andrà in scadenza a fine stagione.

A questo punto gli è stato chiesto di spiegarsi meglio. "Non è la moto dell'anno scorso, ma è roba dell'anno scorso. Il motore? In parte sì, in parte no, ma con quell'avantreno potrei girare molto meglio. Poi perdiamo in altre aree che sono un vero disastro, ma se dovessi decidere, sarei molto chiaro sulla direzione da prendere, anche se questo penalizza altre aree".

Quello che è chiaro è che la Honda RC213V 2024 non è all'altezza. "Il concetto di quest'anno non funziona, lo vediamo", ha lamentato.