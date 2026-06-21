Gran Premio di Repubblica Ceca, LIVE Gara
Seguite la gara del Gran Premio di Repubblica Ceca 2026 di MotoGP con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Ogura partirà per la prima volta dalla pole position in top class
Parte ora il giro di formazione
Ricordiamo anche che Martin dovrà scontare due long lap penalty, a lui comminati a seguito della carambola causata alla partenza del GP di Ungheria
21 i giri previsti per la gara di oggi. Temperatura ambiente e della pista piuttosto elevate: condizioni che renderanno la gestione delle gomme un fattore fondamentale
Ricordiamo che, dopo la caduta di ieri di Bezzecchi e l'assenza di oggi, Martin, sceso a -15, potrebbe portarsi in testa al mondiale arrivando almeno sul gradino più basso del podio
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
A Brno si parla anche di mercato piloti, ecco le ultime novità:
MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci
A partire da questo lunedì inizieranno ad essere resi pubblici gli annunci di rinnovi, ingaggi e addii dei piloti di MotoGP in vista della stagione 2027, dopo la firma del "Patto della Concordia" tra i team ed il campionato.
Con la squalifica del leader del mondiale per la gara odierna, tutti i piloti dalla quinta posizione in poi guadagnano una piazza in griglia
Tornando alle questioni di pista, nel warm up di questa mattina il più veloce è stato Fermin Aldeguer, con Marquez e Ogura che hanno mostrato un solido passo gara
MotoGP | Brno, Warm-Up: Aldeguer è il più veloce, ma occhio al passo di Marquez e Ogura
Il pilota del Gresini Racing svetta scendendo sotto all'1'53" nel finale, ma i più costanti a girare sull'1'53" sono il pilota della Ducati ed il poleman dell'Aprilia Trackhouse, che chiudono rispettivamente secondo e sesto. Attardato il vincitore della Sprint Bagnaia, che prova una modifica di setting che però non dà i risultati sperati.
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"
Il commissario che è stato schiaffeggiato da Marco Bezzecchi dopo l'incidente nella Sprint ha dato la sua versione dei fatti ai microfoni di TNT Sports, spiegando che non è stato un momento affatto semplice, ma anche di aver apprezzato le scuse che il pilota dell'Aprilia gli ha fatto di persona stamani.
MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello
Massimo Rivola concorda sul fatto che un gesto come quello del pilota riminese, reo di aver preso a schiaffi un commissario, non possa essere tollerato. Tuttavia, ritiene anche che la sospensione sia una "sanzione sproporzionata rispetto all'azione", viste quelle applicato in passato in casi simili. Per questo Aprilia aveva presentato appello.
MotoGP | Bezzecchi si scusa: "Comportamenti che non devono succedere e non hanno giustificazione"
Il pilota dell'Aprilia ha affidato ai suoi canali social le scuse per aver schiaffeggiato un commissario dopo l'incidente nella Sprint di ieri a Brno. Un gesto che gli è costato una sanzione esemplare, una sospensione che gli impedirà di prendere parte al Gran Premio di Repubblica Ceca di oggi.
MotoGP | Rigettato anche l'appello Aprilia: Bezzecchi non correrà domenica a Brno
La Casa di Noale aveva presentato appello contro la sospensione del leader del Mondiale, reo di aver schiaffeggiato un commissario dopo la sua caduta nella Sprint. Lo Stewards Panel però ha confermato la sua decisione iniziale, sottolineando la gravità di un gesto che aveva bisogno di una sanzione esemplare secondo i giudici.
MotoGP | Clamoroso: Bezzecchi non potrà correre domenica a Brno per comportamento antisportivo!
Marco Bezzecchi non potrà correre il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno, dopo aver ricevuto una sospensione per comportamento antisportivo nei confronti di un commissario dopo essere caduto nella Sprint.
Nella giornata di ieri la Sprint ha visto la vittoria di un Pecco Bagnaia in grande spolvero, seguito da Ogura, sempre veloce nel weekend ceco e Marc Marquez.
Nel pomeriggio anche la notizia clamorosa della squalifica di Marco Bezzecchi per la gara di oggi a causa di "comportamento antisportivo"dopo aver colpito un marshall nelle fasi successive alla caduta.
MotoGP | Bagnaia torna a vincere nella Sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez, cade Bezzecchi
Il pilota della Ducati comanda dall'inizio alla fine e trova un successo Sprint che gli mancava dal GP della Malesia dello scorso anno. Dopo la pole, Ogura centra la piazza d'onore, ma sorride anche Marquez, che con il terzo posto torna a -65 da Bezzecchi, ancora out. Ne approfittano pure Di Giannantonio e Martin, che completano la top 5.
Bentrovati amici di Motorsport.com, ci colleghiamo in diretta dalla sala stampa del Circuito di Brno, in attesa dell’avvio del GP della Repubblica Ceca.
Di: Mattia Bonalume