MotoGP Repubblica Ceca
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Repubblica Ceca Valutazioni - MotoGP 2026
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Marc Marquez
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Ai Ogura
Trackhouse Racing Team
Position 2
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Francesco Bagnaia
Ducati Team
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Fabio Di Giannantonio
Team VR46
Position 4
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Joan Mir
Honda HRC
Position 5
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Fermin Aldeguer
Gresini Racing
Position 6
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Raul Fernandez
Trackhouse Racing Team
Position 7
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Luca Marini
Honda HRC
Position 8
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Jorge Martin
Aprilia Racing Team
Position 9
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Enea Bastianini
Tech 3
Position 10
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Diogo Moreira
Team LCR
Position 11
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6.4
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Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
Position 12
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Franco Morbidelli
Team VR46
Position 13
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Toprak Razgatlioglu
Pramac Racing
Position 14
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Maverick Viñales
Tech 3
Position 15
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4.2
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Jack Miller
Pramac Racing
Position 16
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Cal Crutchlow
Team LCR
Position 17
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Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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Alex Rins
Yamaha Factory Racing
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Fabio Quartararo
Yamaha Factory Racing
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