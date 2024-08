Bagnaia è secondo e scontento

Al primo giro, la linea degli sponsor si è staccata e mi è venuta davanti agli occhi. Sono cose che andrebbero controllate, è un peccato perché non sono riuscito a fare il secondo tentativo. Per me è incredibile vedere piloti MotoGP stare fermi in pista, non ha senso. Ma fino a che nessuno dice niente... Aleix però fa paura, ha fatto un gran giro, è stato veramente forte. Sprint? Il passo è buono, i primi quattro sono i più veloci, sarà una gara tra noi quattro secondo me.