Bagnaia è terzo, ma perde la leadership

Stavo cercando di gestire bene la gomma posteriore, ma ho iniziato a perdere l'anteriore. Quando Martin mi ha superato ho provato a seguirlo. Ma continuavo a perdere l'anteriore e ho pensato che sarebbe stato meglio calmarsi che non cadere come ieri. Gli ultimi due giri sono stati faticosi anche per l'aderenza al posteriore, ma il meteo ci ha aiutato con un po' più di fresco. Speriamo in una gara migliore in Austria.