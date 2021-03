Motorsport Network lancia InsideEVs Turchia

Londra, Gran Bretagna — 18 Marzo 2021: Raggiungendo un nuovo mercato digitale, Motorsport Network, editore global di corse automobilistiche e automotive, ha lanciato l’edizione turca di InsideEVs, sezione incentrata sui veicoli elettrici.

L’interesse verso i veicoli elettrici è cresciuta rapidamente in tutto il mondo nell’ultimo decennio e i Governi cercano di incrementare la percentuale di queste auto da strada per combattere il riscaldamento globale. La popolarità dei motori senza emissioni sta crescendo in tutti i paesi, le vendite stanno salendo a livello globale e ci si aspetta che raggiungano il 30% del mercato entro il 2030.

Attualmente, Motorsport Network è rappresentato in Turchia dalle sezioni locali del media leader delle corse Motorsport.com e dal sito automotive Motor1.com. il lancio di InsideEVs Turchia sarà il sesto dell’edizione globale, che include le già esistenti edizioni inglese, francese, italiana, brasiliana e russa.

Emir Tuçyürek sarà il Caporedattore di InsideEVs.com.tr. Il sito turco di Tuçyüre – Teslaturk.com, lanciato nel 2015 – è stato assorbito dal nuovo InsideEVs.com.tr. Insieme al nuovo Caporedattore, InsideEVs.com.tr. verrà lanciata con lo sponsor E-Garaj, il primo Centro di Mobilità Elettrica della Turchia.

Filippo Salza, Presidente dell’Automotive in Motorsport Network: “La domanda di veicoli elettrici in Turchia è cresciuta rapidamente negli ultimi due anni e il brand di auto locale TOGG ha già introdotto due nuovi modelli, iniziando a vendere le primissime auto elettriche alla fine del 2022. Sappiamo che il pubblico è presente e questo picco di interesse ha rappresentato il momento perfetto per lanciare l’edizione turca. È molto bello vedere crescere l’interesse verso I veicoli elettrici e le notizie ad essi correlate e questo porta ad una naturale espansione della piattaforma InsideEVs”.

Cihangir Perperik, Direttore di Motorsport Network Turchia: “Dopo aver lanciato l’edizione turca di Motor1.com e Motorsport.com cinque anni fa, presentiamo ora una nuova importante risorsa di Motorsport Network. InsideEVs.com.tr fornirà informazioni importanti e nuove sui veicoli elettrici in Turchia, rendendo tutto più accessibile al nuovo pubblico. Siamo anche molto entusiasti di collaborare con E-Garaj e credo fermamente, visto che sono un fornitore di veicoli elettrici importante in Turchia, che la nostra collaborazione contribuirà alla crescita dell’industria nel paese”.

Ahmet Faruk Usta, CEO E-Garaj: “Prima di InsideEVs.com.tr si sentiva la mancanza di una piattaforma sui veicoli elettrici che fornisse informazioni dettagliate e aggiornare in lingua turca. Siamo orgogliosi di collaborare con un partner globale creativo e produttivo come InsideEVs Turchia, che fornisce contenuti interessanti e di informazione ai proprio seguaci. Come primo Centro di Mobilità Elettrica della Turchia e prima realtà ad avere un servizio e uno showroom dedicato ai veicoli elettrici, vediamo uno spazio disponibile unico, dove InsideEVs.com.tr può aiutare i clienti e i consumatori, raggiungendo coloro che attualmente non investirebbero nei veicoli elettrici”.

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.