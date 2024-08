Historic Minardi Day 2024: le vetture presenti e il programma

Saranno 37 le Formula 1 storiche attese – record assoluto di presenza – che animeranno l’8° edizione dell’Historic Minardi Day, in programma sabato 24 e domenica 25 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, attraversando 36 anni di Campionato del Mondo.

Si parte dalla Embassy Hill GH2 del 1975 - pezzo unico, costruito da Graham Hill nel 1975 per la stagione di Formula 1 1976. Avrebbe dovuto sostituire il modello precedente, la Hill GH1, nata come Lola T371. I test a Silverstone e Paul Richard diedero riscontro positivi e il team si preparava ad una stagione positiva. Purtroppo, l'incidente aereo in cui persero la vita lo stesso Hill, insieme a Tony Brise, Andy Smallman e Ray Brimble, porta all'interruzione del progetto GH2 – arrivando fino alla Williams FW33 del 2011 ex-Pastor Maldonado e Rubens Barrichello passando per le Ensign, March, Tyrrell, Shadow, Theodore, Wolf, Merzario, Ferrari, Minardi, Fondmetal, Osella, Alfa Romeo, Arrows, Monteverdi, Prost GP, Dallara, Scuderia Italia, McLaren, Jordan e Jaguar.

Non solo Formula 1 per un fine settimana all’insegna della passione per il Motorsport. Quasi 400 vetture tra F.Junior, F. Abarth, F. Italia, F3, F4, GP3, GP4, F3000, Prototipi, GT Storiche, GTS animeranno i quindici turni in pista giornalieri grazie anche all’importante e determinante contributo della Scuderia Tazio Nuvolari, Scuderia del Portello Alfa Romeo e del R.I.A.R (Registro Italiano Alfa Romeo). Il parterre di vetture sarà arricchito dall’ACI Storico Festival tramite il raduno Terre di Romagna, manifestazione organizzata da AC Ravenna in collaborazione con ACI Storico, in programma domenica. Non mancheranno le incredibili Supercar e Hypercar targate Pagani, Dallara, Lamborghini e Pambuffetti. L’Historic Minardi Day è l’occasione per ammirare da vicino, tra le altre, la Pagani Zonda S, Pagani Zonda F, Pagani Utopia e Pagani Huayra Roadster BC.

Curiosità: la macchina d’epoca più longeva è la Lancia Aurelia B20 del 1953. Tra le più recenti vi segnaliamo la Ferrari SF90, Porsche 911 GT3 RS, Lotus Elise S3 S CR e Tesla Plaid.

Numerose le novità anche nell’area Paddock. Nell’area “realtà aumentata” grazie alla IMOLA VR EXPERIENCE (stand Digital Lighthouse) gli appassionati potranno immergersi in prima persona nell’emozione di un’esperienza unica, totalmente innovativa e

coinvolgente: un giro in pista al fianco di Gian Carlo Minardi, alla scoperta di uno dei circuiti più importanti d’Italia grazie alla tecnologia del visore VR Oculus. Grazie alle immagini registrate con un innovativo sistema di ripresa - una macchina da presa dotata di otto lenti grandangolari stabilizzate, fissata al fianco del pilota attraverso uno speciale supporto - in grado di catturare in tempo reale un’immagine immersiva a 360 gradi, si ha la possibilità di esplorare il circuito di Imola e di scoprirne le principali caratteristiche attraverso la voce del suo stesso costruttore.

Per chi vuole indossare i panni del meccanico potrà mettere alla prova le sue abilità nell’area “pit-stop” in una simulazione di pit-stop. Lo Stand Dino Paoli-AWA (Automotive Women Association) ospiterà una monoposto di Formula 1 per l’operazione di cambio gomme (fascia oraria 9.30-12.30 / 15.00-18.00). L’esperienza richiederà l’inscrizione in loco e la partecipazione al briefing.

Vista la concomitanza col GP d’Olanda di F1 sarà allestito un maxischermo per seguire tutte le sessioni del quindicesimo appuntamento del mondiale. Inoltre, sarà proiettato un episodio della docu-serie dedicata alla vita e alla carriera di Roland Ratzenberger, realizzata dal regista tedesco Peter Levay

Imperdibili gli appuntamenti presso la Sala Conferenze (https://www.minardiday.it/intrattenimento/) – si inizia dalle 10:00 fino alle 17:30 - con numerose presentazioni di libri, conferenze, presentazioni, Talk-show sulla storia del motore Cosworth, proiezione docu-serie dedicata alla scuderia Andrea Moda e premiazioni.

I cancelli dell’Autodromo di Imola si apriranno sabato 24 alle 8:30 col primo turno in pista – dedicato ai track day – a partire dalle 9:00 coi motori che si spegneranno alle 18:30. Alle 11:30 e 16:00 si accenderanno i propulsori della F1, F2, F300 e GP2 anticipati dalle GT Storiche, prototipi, GT e dalle formule minori (F. Junior, F. Italia, F3, GP3…). Scarica il programma del fine settimana qui (https://www.minardiday.it/portfolio-items/programma-in-pista/)

Per non perdere l’occasione di vedere da vicino queste fantastiche vetture ricordiamo che i biglietti sono acquistabile tramite il circuito TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/historic-minardi-day/).

Historic Minardi Day 2024: il programma

Sabato 24 agosto

ore 8:30 Conferenze Media Centre

programma in pista 9:00 9:25 Auto Stradali - Track Day

mattina 9:30 9:55 GT Storiche

10:00 10:25 Prototipi + GT

10:30 10:55 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee …

11:00 11:25 F3 + GP3

11:30 11:55 F1 + F2 + F3000 + GP2

12:00 12:25 Auto Stradali - Track Day

12:30 12:55 ORGANIZZAZIONE

Traguardo Foto di gruppo Piloti

Pitlane 13:20 13:50 Pitwalk - Sessione Autografi **

programma in pista 14:30 14:55 Auto Stradali - Track Day

pomeriggio 15:00 15:25 Prototipi + GT

15:30 15:55 GT Storiche

16:00 16:25 F1 + F2 + F3000 + GP2

16:30 16:55 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee …

17:00 17:25 F3 + GP3

17:30 17:55 F1 + F2 + F3000 + GP2

18:00 18:25 Auto Stradali - Track Day

Domenica 25 agosto

ore 8:30 Conferenze Media Centre

programma in pista 9:00 9:25 Auto Stradali - Track Day

mattina 9:30 9:55 GT Storiche

Partenza Raduno auto d'epoca

10:00 10:25 Prototipi + GT

10:30 10:55 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee …

11:00 11:25 F3 + GP3

11:30 11:55 F1 + F2 + F3000 + GP2

12:00 12:25 Auto Stradali - Track Day

12:30 12:55 ORGANIZZAZIONE

Pitlane 13:15 13:45 Pitwalk - Sessione Autografi **

programma in pista 14:30 14:55 Auto Stradali - Track Day

pomeriggio 15:00 15:25 Prototipi + GT

15:30 15:55 GT Storiche

16:00 16:25 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee …

16:30 16:55 F3 + GP3

17:00 17:25 F1 + F2 + F3000 + GP2

Arrivo prima vettura Raduno auto d'epoca

17:30 17:55 Auto Stradali - Track Day

18:00 18:25 Parata auto Classic

Premiazioni Podio

Saluto ai partecipanti

18:30

19:00