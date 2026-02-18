F1 | Red Bull: dimagrisce la pancia della RB22 che ora è più scavata sotto

C’era da aspettarselo: la Red Bull non ha portato solo un’ala anteriore nuova nella seconda sessione di test in Bahrain, perché la squadra di Milton Keynes ha cominciato a fare importanti interventi sulle pance della RB22 per ridurre la resistenza all’avanzamento.

La vettura curata da Pierre Waché nella prima sessione di Sakhir si era presentata con una fiancata completamente senza undercut sotto alla bocca dei radiatori: una scelta molto conservativa, evidentemente, per verificare l’affidabilità della power unit RBPT Ford DM01, il primo motore che ha trasformato il telaista austro-britannico in un Costruttore completo.

Il propulsore di Tom Hudgkinson non solo ha dato l’impressione di non avere problemi nella gestione delle temperature, ma anche destato molto attenzione per la base delle prestazioni, per cui non deve sorprendere lo “smagrimento” delle pance della RB22.

Red Bull RB22, dettaglio tecnico Foto di: AG Photo Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Se le fiancate non sono state cambiate nello scivolo superiore, si è notato un primo scavo che ridisegna la parte inferiore, riducendo sensibilmente il drag. E siamo convinti che si tratti solo di un primo cambiamento, conoscendo come lo staff di Enrico Balbo sia sempre molto aggressivo dal punto aerodinamico.

La Red Bull finora non ha brillato nella giornata odierna di test con Isack Hadjar più ai box che in pista: le nuove pance non sono state tolte, segno che non dovrebbe essere quella modifica a rendere complicata la gestione della RB22.

Nel retrotreno sono comparsi anche due piccoli flap verticali come prosecuzione del diffusore ai lati della struttura deformabile posteriore.