F1 | Ecco come procedono i lavori al Madring in vista del debutto del 2026

L'arrivo della Formula 1 a Madrid è sempre più vicino. Da quando la categoria ha smesso di fare tappa al Circuito di Jarama alla fine della stagione 1981, la capitale della Spagna non ha più avuto spazio nel calendario, ma questo cambierà nel 2026, con la creazione del Madring.

Con lo spettacolare circuito semipermanente, Madrid tornerà ad essere al centro dell'attenzione nel weekend del 13 settembre 2026. Sebbene la costruzione di parte del tracciato non sia ancora iniziata, è già possibile intravedere il carattere di questo nuovo circuito cittadino, come ha potuto constatare Motorsport.com martedì 17 febbraio, durante la presentazione di Ford come Local Event Supporter del GP di Spagna, in un anno particolarmente importante per il marchio statunitense, che torna nella massima categoria con Red Bull.

A poco più di sei mesi dall'arrivo della F1 a Madrid, gli organizzatori hanno aggiornato sullo stato dei lavori della nuova sede del GP di Spagna. Al momento, la data di omologazione è fissata per il 31 maggio, quindi circa tre mesi e mezzo prima del grande debutto.

Al momento sono già stati venduti oltre 80.000 biglietti per il GP di Spagna 2026 a Madrid, pari al 72% della capienza totale. Nel frattempo, nella parte cittadina, lunga 1,4 km, sono stati rimossi i tombini e questo giovedì inizieranno i lavori di asfaltatura, in modo che dopo Pasqua possa iniziare la seconda (delle tre) fasi di asfaltatura, che può già essere effettuata sul 90% del tracciato.

Per quanto riguarda una delle grandi attrazioni del circuito, la famosa Curva Monumental, che sarà la più lunga del calendario con 547 metri e una pendenza del 24%, anche i lavori procedono in modo soddisfacente.

D'altra parte, gli organizzatori del Madring non si stanno concentrando solo sul tracciato in sé, poiché a partire dall'estate è previsto l'inizio dell'allestimento delle tribune e di alcune aree di ospitalità.

Inoltre, come novità, è stato confermato che si terrà una gara nazionale, organizzata insieme alla Federazione Spagnola di Automobilismo prima che il Madring debba debuttare in Formula 1.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comitato Esecutivo di IFEMA Madrid, si è detto entusiasta dei progressi del progetto e ha dato il benvenuto a Ford: "Oggi è un giorno importante, un ulteriore passo avanti nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, con un partner come Ford, un partner quinquennale, e continua a consolidarsi tutta la nostra strategia di marketing".

"I lavori, come potete vedere, procedono nei tempi previsti, finiremo a maggio come previsto. Abbiamo venduto 80.000 biglietti e se non ne abbiamo venduti di più è perché, man mano che procediamo con la realizzazione del circuito, dobbiamo ottimizzare le tribune in termini di dimensioni: non c'è nulla di cui preoccuparsi".

Da parte sua, Luis Garcia Abad, direttore del GP di Spagna di F1, ha confermato le buone sensazioni sul Madring: "Stiamo rispettando tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Lo sviluppo dei lavori è complesso perché dobbiamo portarli avanti mantenendo l'attività dell'IFEMA e rispettando il vicinato, che credo siano gli obiettivi fondamentali".

Carlos Jimenez, direttore operativo di IFEMA Madrid, ha assicurato che il progetto è ancora in anticipo rispetto al previsto: "Siamo in anticipo di circa una settimana e mezzo o due settimane per quanto riguarda la pista. Fortunatamente, grazie a questo margine di anticipo, tutto il ritardo che c'è stato nell'asfaltatura a causa della pioggia è stato compensato in precedenza. Ma per il momento abbiamo ancora un po' di margine rispetto alla scadenza e, fortunatamente, sfrutteremo questo lasso di tempo che ci dà circa tre settimane per avanzare il più possibile con l'asfaltatura".