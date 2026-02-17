Vai al contenuto principale

Formula 1 Bahrain Pre-Season Testing Session 1

F1 | Red Bull: il chief designer Craig Skinner lascia il team

Dopo 20 anni alla Red Bull Racing, il capo progettista Craig Skinner lascia il team di Formula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Modificato:
Craig Skinner, Red Bull Racing Chief Designer

Il veterano capo progettista di Red Bull Racing, Craig Skinner, ha lasciato il team di Milton Keynes. L'indiscrezione è stata confermata poco fa a Motorsport.com proprio dalla squadra diretta da Laurent Mekies.

Skinner è stato parte integrante del successo del team nelle ultime stagioni, che ha segnato una seconda era di dominio tra il 2022 e il 2024. Tuttavia, a seguito delle voci sulla sua partenza, la Red Bull ha confermato a Motorsport.com che Skinner ha lasciato il suo ruolo. La sua uscita non sembra essere collegata alle precedenti partenze di alto profilo dal team negli ultimi anni.

Laureato in ingegneria presso l'Università di Glasgow, Skinner è entrato a far parte della Red Bull all'inizio della stagione 2006, più o meno nello stesso periodo del leggendario progettista Adrian Newey, come ingegnere CFD, prima di passare a ricoprire ruoli di alto livello all'interno del reparto aerodinamica. Dopo quattro anni come capo dell'aerodinamica, Skinner è diventato capo progettista nel 2022, lavorando a stretto contatto con Newey e il direttore tecnico Pierre Wache.

Newey ha poi lasciato la squadra per passare all'Aston Martin e, dopo l'uscita dell'ex team principal Christian Horner lo scorso luglio, Skinner è l'ultimo membro tecnico senior ad andarsene, con il direttore sportivo Jonathan Wheatley ora alla guida del team Audi di F1 e il capo stratega Will Courtenay che passa alla McLaren.

Ma sotto la guida del team principal Laurent Mekies, la nuova Red Bull ha goduto di una rinascita nella seconda metà del 2025 e ha anche avuto un inizio promettente nella pre-stagione 2026. Con l'assistenza della Ford, la RB22 della Red Bull è dotata del primo propulsore interno della scuderia, che finora ha superato le aspettative, ricevendo elogi per la sua efficiente distribuzione dell'energia elettrica.

Ma pur lodando lo sforzo compiuto dal team del campus di Milton Keynes, il quattro volte campione del mondo Max Verstappen non è ancora un grande fan delle nuove regole, definendo le nuove auto "anti-corse" e "poco divertenti" da guidare, vista la fatica che i piloti devono fare per raccogliere energia elettrica.

