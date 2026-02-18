Vai al contenuto principale

Ultime notizie
Formula 1 Test Bahrain 2

Fotogallery F1 | Test 2026 in Bahrain: tutte le foto del mercoledì

A Sakhir la F1 affronta la seconda sessione di test ufficiali pre-stagione 2026: ecco le immagini delle attività in Bahrain. La gallery rimane in costante aggiornamento nel corso della giornata odierna.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team