F1 | Red Bull: c'è un nuovo profilo ondulato dell'ala anteriore della RB22
La squadra di Milton Keynes nella seconda sessione dei test in Bahrain ha introdotto un profilo principale dell'ala anteriore che non è più rettilineo, ma mostra il bordo d'entrata rialzato in due curvature. Hadjar costretto ad una lunga sosta ai box per un serio problema idraulico.
Dettaglio ala anteriore Red Bull
Foto di: AG Photo
Isack Hadjar è il pilota incaricato dalla Red Bull per iniziare la seconda sessione di test in Bahrain: il francese sulla RB22 ha portato al debutto una nuova ala anteriore.
La modifica è facilmente osservabile perché la scorsa settimana c’era un profilo principale dal disegno perfettamente rettilineo, mentre oggi possiamo apprezzare un bordo d’entrata ondulato con due porzioni leggermente rialzate, mentre il secondo elemento è completamente piatto e solo il terzo ha un’incidenza.
La squadra di Milton Keynes ha mantenuto la paratia laterale molto svergolata nella parte inferiore che si collega al foot plane amplificando la continuità del profilo principale, proprio come se l’endplate non ci fosse nella parte bassa.
Isack Hadjar, Red Bull Racing, con l'ala vecchia piatta, ma con le alette sul cofano motore
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fra le novità sulla RB22 si segnalano anche i due piccoli flap che sono stati montati a lato del cofano motore andando nel solco che è stato aperto dalla Ferrari.
Il francese sta lavorando sull’assetto perché la Red Bull sta cercando una nuova base di lavoro finalizzata alle prestazioni, ma è stato costretto ad una lunga sosta ai box per un problema emerso al sistema idraulico che sta impegnando i meccanici a una riparazione non facile. Si tratta di qualcosa di serio perché il personale del team fa velo alla vista di chi guarda dall'esterno del garage.
