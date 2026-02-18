Diretta LIVE Test Formula 1 Bahrain, Day 1
Segui il primo giorno dei Test 2 di Formula 1 a Sakhir con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Hamilton è tornato in pista e sta provando una sorta di simulazione con minor carburante a bordo: con il calare delle temperature ambientali, Ferrari ha anche chiuso parte delle aperture lungo il cofano motore
C'è una novità importante lato motori da parte della FIA: da agosto, il rapporto di compressione sarà verificato non solo a temperatura ambiente, ma anche a caldo a una temperatura di 130°C. Per avere conferma servirà avere però il voto da parte dei costruttori entro i prossimi 10 giorni.
Per Red Bull, che qui ha portato un mainplane nuovo, così come delle pance leggermente riviste, è importante girare, dato che oggi ha completato meno di 30 giri fino a questo momento
Tornano in pista sia Bortoleto con l'Audi che Hadjar con la Red Bull. Nel frattempo, Hamilton è rientrato ai box
Proprio Piastri ha appena sopravanzato Bearman in pista. L'aspetto interessante è che, per superare il britannico, il pilota della McLaren ha usato il boost tenendo premuto il pulsante posteriore sinistro sul volante per avere maggior potenza sul rettilineo prima di curva 11
Dopo aver siglato il miglior tempo, Piastri è entrato in un lungo run con gli ultimi giri sul passo del 37
La vettura di Lance Stroll è tornata ai box dopo il problema che lo ha spedito in testacoda in precedenza
Nel frattempo è arrivata la comunicazione da parte della FIA sulla F1 Commission. Tre sono i punti principali:
- Non ci saranno particolari modifiche al regolamento per non creare ulteriore instabilità e confusione. Una volta raccolti più dati, si deciderà come agire
- Cambierà probabilmente la procedura di partenza, con dei test specifici che verranno provati qui durante i test in Bahrain
- Si sta valutando la possibilità di portare a 12 gli eventi sprint durante il mondiale
Nel frattempo, con la C2 si è migliorato anche Oscar Piastri, portandosi al terzo posto con un crono 1:34.067, quasi in linea con quello registrato dal compagno di squadra questa mattina, ma a quasi 4 decimi da Leclerc.
Torna in pista anche Oliver Bearman con la Haas
Si migliora anche Lewis Hamilton che sale al quarto posto, ma a otto decimi dal compagno di squadra.
Nel frattempo, in pista abbiamo diversi piloti: oltre ad Hadjar, appena rientrato ai box, sul tracciato ci sono Hamilton con la Ferrari sulla C3 (con minor quantitativo di carburante), Russell, e Colapinto che ha appena migliorato il proprio crono salendo in ottava posizione.
Riguardando ancora una volta le immagini e i dati, nel momento in cui Stroll ha scalato in seconda, la vettura sembra essersi "spenta", al punto che in effetti i dati segnano la folle come marcia entrata, a conferma che non sia stato un errore del pilota.
Bandiera verde dopo che i marshall hanno recuperato la vettura di Stroll
Sembra che sulla Aston Martin si sia bloccato il posteriore in staccata di curva 11, che lo ha poi portato in testacoda fino alla ghiaia (distante dalla curva, per dare un'idea di quanto abbia proseguito). Dalle immagini non sembra un errore del pilota, passeggero nel momento in cui il posteriore si è bloccato.
Bandiera rossa: la vettura di Stroll è ferma nella ghiaia e non riesce a ripartire
Testacoda per Stroll fermo all'uscita di curva 11
Al momento Russell è su un long stint con la gomma C1 sul passo del minuto e 37. Come avevamo anticipato, il programma di molte squadre per oggi pomeriggio dovrebbe essere sul setup con stint anche di media lunghezza, per poi dedicarsi alle simulazioni gara nei prossimi due giorni
Dopo l'attesa di inizio turno pomeridiano, anche Gabriel Bortoleto è sceso in pista con l'Audi per pochi giri prima di tornare ai box
Quarto tempo per Oscar Piastri con la C1, ma a quasi due secondi dal miglior crono di Charles Leclerc registrato in mattinata, a conferma di come l'obiettivo non sia tanto la ricerca del tempo bensì il lavoro di setup
Tanti bloccaggi anche in questa sessione pomeridiana, soprattutto alla staccata di curva 1. Questo non deve sorprende: la regolazione della scalata, di quanto/come agisce il freno motore e il brake-by-wire per la ricarica è un punto su cui tutti i team stanno ancora lavorando per affinare i propri sistemi
Dopo la sosta per il cambio pilota, l'Aston Martin è tornata in pista con Lance Stroll al volante. Per il pomeriggio sono tornate anche le vistose aperture sui lati del cofano motore con le branchie per far respirare la Power Unit
Russell nuovamente in pista con gomma C1: non si lavora sul tempo, bensì sulle regolazioni di setup con maggior carburante a bordo. Confermate sulla W17 anche le due aperture nella zona più avanzata della pance per espellere l'aria calda
Torna in pista l'Alpine, questa volta con Franco Colapinto al volante e dei vistosi rake dietro le gomme anteriori per effettuare una raccolta dati: in questo caso si studiano i flussi "sporchi" che arrivano dalle gomme anteriori, soprattutto per capire l'efficacia dell'ala anteriore e del posizionamento dei bracci della sospensione.
Ora anche il sette volte iridato del Cavallino è tornato ai box: per i tecnici sarà l'occasione di scattare qualche foto all'ala posteriore e alla zona del diffusore per visionare i flussi con la vernice flow-viz spruzzata in precedenza
Dopo un breve passaggio in pit lane, Hamilton è tornato in pista con la C3, mentre Piastri e Russell sono rientrati ai box dopo aver completato i classici installation lap in cui si verifica il corretto funzionamento della monoposto.
Scende in pista anche la McLaren con Oscar Piastri, mentre l'Audi rimane ferma ai box sui cavalletti...