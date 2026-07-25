Non sarà una qualifica facile per la Red Bull, che nelle prove di stamattina ha chiuso a 7 decimi dalla vetta con Verstappen e 1 secondo con Hadjar, che ha definito la macchina "inguidabile". Il campione olandese ha ottenuto la sua prima pole in carriera proprio a Budapest, ma ripetersi oggi sarà un'impresa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images