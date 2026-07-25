2026 Formula 1 Ungheria
Gran Premio di Ungheria, LIVE Qualifiche
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Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Antonelli: "Non ho grip. Stiamo sbagliando qualcosa con le gomme. Ho zero grip."
Hamilton sale in testa in 1:17.931, migliorando il riferimento di stamattina Norris.
Antonelli segna il primo riferimento in 1:18.178, precedendo Verstappen di 71 millesimi.
bandiera gialla
Hadjar va in testacoda in accelerazione da curva 12. Riesce a girarsi e ripartire.
Tutti i piloti sono in pista per il primo tentativo. Le McLaren, le Alpine e Ocon montano gomme usate.
Alonso è il primo a uscire in pista, con gomme soft usate.
semaforo verde per la q2
Stroll ha dovuto abortire l'ultimo tentativo dopo aver toccato la ghiaia in uscita da curva 12.
Gasly e Colapinto si migliorano e starppano la qualificazione in Q2. Alonso si salva con il 16° tempo, 107 millesimi davanti a Bearman. Ecco i piloti eliminati in Q1:
- Bearman
- Sainz
- Albon
- Stroll
- Bottas
- Pérez
bandiera a scacchi
Alonso si migliora, ma è solo 14°. Stroll è ai box ed è eliminato.
Bortoleto firma il 9° tempo e si mette al sicuro.
Leclerc torna in pista con gomma media usata.
Entrambe le Aston Martin sono provvisoriamente qualificate in Q2, con Alonso 12° e Stroll 16°.
Dopo il primo tentativo, ecco i piloti a rischio eliminazione in Q1:
- Bearman
- Albon
- Sainz
- Bottas
- Pérez
- Bortoleto (senza tempo per track limits in curva 4)
Norris conferma le ottime impressioni delle libere e firma il miglior tempo in 1:18.277. Piastri paga 6 decimi anche a causa di un traverso all'ultima curva.
Antonelli chiude il primo giro a 70 millesimi da Verstappen. Russell è quinto a 2 decimi dall'italiano.
Verstappen sale in testa in 1:18.656 con gomma soft. Hadjar resta a 98 millesimi.
Il tempo di Leclerc è stato cancellato per track limits in curva 3.
Antonelli e Russell si lanciano con gomma rossa, mentre le McLaren e le Red Bull escono dai box.
Hamilton segna il primo riferimento in 1:18.730 con gomme medie, seguito da Leclerc. Il riferimento della mattinata è stato 1:17.939.
Leclerc e Hamilton escono in anticipo con gomma media.
La temperatura dell'asfalto ha raggiunto i 50°C, perciò i piloti dovranno stare attenti alla gestione delle gomme all'interno del giro. Occhio anche al vento, che nelle FP2 ha disturbato molto il carico aerodinamico delle monoposto.
semaforo verde per la q1
Ci sono grandi aspettative anche per la nuova Aston Martin di Adrian Newey, che in Ungheria è riuscita a risollevarsi dall'ultima posizione. Per la prima volta quest'anno, Alonso e Stroll affronteranno la qualifica consapevoli di poter lottare per la Q2.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Non sarà una qualifica facile per la Red Bull, che nelle prove di stamattina ha chiuso a 7 decimi dalla vetta con Verstappen e 1 secondo con Hadjar, che ha definito la macchina "inguidabile". Il campione olandese ha ottenuto la sua prima pole in carriera proprio a Budapest, ma ripetersi oggi sarà un'impresa.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images