Tanti piloti ora sono rientrati in pista proprio per simulare il long run: Verstappen, Leclerc, Hamilton e Norris sono tutti sulla media, mentre Piastri e Russell stanno girando con la soft usata in precedenza per i tentativi push. Un approccio per valutare entrambe le mescole, mentre è importante tenere a mente che Sainz è ancora fermo ai box per il problema al cambio accusato in precedenza. Ai box al momento troviamo anche Alonso e Perez oltre a Hulkenberg, con la vettura finita contro le barriere nella prima parte della sessione