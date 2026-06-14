George Russell partirà in pole position per la 10ª volta in carriera, la 3ª in stagione. Al suo fianco, un rinato Lewis Hamilton con la Ferrari aggiornata. Seconda fila per Antonelli, reo di aver spinto troppo in qualifica, e Norris, che deve riscattarsi dopo i ritiri in Canada e a Monaco. Solo 10° Leclerc, a muro in qualifica.
Alonso scatterà dalla pit lane (anziché dalla 22ª casella) per aver cambiato l'assetto e alcuni elementi della power unit.
Il Circus iridato fa tappa a Montmeló per la 7ª tappa del mondiale di Formula 1.
Antonelli ci arriva da leader del mondiale, con 156 punti in classifica, seguito da Hamilton a 90, Russell a 88 e Leclerc a 75. Questo significa che, comunque vada, l'italiano lascerà Barcellona da leader del mondiale.
Nel campionato costruttori, la Mercedes viaggia a quota 244, seguita da Ferrari a 165, McLaren a 116 e Red Bull a 69.