La strategia sarà fondamentale per coprire i 66 giri del Circuit de Barcelona Catalunya, date le temperature elevate dell'asfalto (51°C al momento).

Realisticamente, gli strateghi opteranno per una gara a due soste (medie-hard-hard oppure medie-hard-soft), ma non è esclusa una terza sosta, qualora il degrado dovesse essere maggiore del previsto.

Tutti i piloti hanno due gomme hard e una media a disposizione, tranne Verstappen, Ocon e Bearman che hanno due medie e una hard.