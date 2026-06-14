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Gran Premio di Barcellona, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

La strategia sarà fondamentale per coprire i 66 giri del Circuit de Barcelona Catalunya, date le temperature elevate dell'asfalto (51°C al momento).

Realisticamente, gli strateghi opteranno per una gara a due soste (medie-hard-hard oppure medie-hard-soft), ma non è esclusa una terza sosta, qualora il degrado dovesse essere maggiore del previsto.

Tutti i piloti hanno due gomme hard e una media a disposizione, tranne Verstappen, Ocon e Bearman che hanno due medie e una hard.

Grafico Pirelli, GP Barcellona

Grafico Pirelli, GP Barcellona

Foto di: Pirelli

George Russell partirà in pole position per la 10ª volta in carriera, la 3ª in stagione. Al suo fianco, un rinato Lewis Hamilton con la Ferrari aggiornata. Seconda fila per Antonelli, reo di aver spinto troppo in qualifica, e Norris, che deve riscattarsi dopo i ritiri in Canada e a Monaco. Solo 10° Leclerc, a muro in qualifica.

Alonso scatterà dalla pit lane (anziché dalla 22ª casella) per aver cambiato l'assetto e alcuni elementi della power unit.

Ecco la griglia di partenza completa:

GRIGLIA DI PARTENZA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Tempo Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'14.679

   224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.064

1'14.743

   224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.319

1'14.998

   223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.322

1'15.001

   223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.342

1'15.021

   223.473
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.398

1'15.077

   223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.411

1'15.090

   223.268
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.863

1'16.542

   219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.978

1'16.657

   218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.602

1'15.281

   222.701
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.161

1'15.840

   221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.322

1'16.001

   220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.512

1'16.191

   220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.582

1'16.261

   219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.710

1'16.389

   219.471
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+3.148

1'17.827

   215.416
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.394

1'17.073

   217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.745

1'17.424

   216.537
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+2.866

1'17.545

   216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.078

1'17.757

   215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.079

1'18.758

   212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.136

1'18.815

   212.715
Guarda i risultati completi

Il Circus iridato fa tappa a Montmeló per la 7ª tappa del mondiale di Formula 1.

Antonelli ci arriva da leader del mondiale, con 156 punti in classifica, seguito da Hamilton a 90, Russell a 88 e Leclerc a 75. Questo significa che, comunque vada, l'italiano lascerà Barcellona da leader del mondiale.

Nel campionato costruttori, la Mercedes viaggia a quota 244, seguita da Ferrari a 165, McLaren a 116 e Red Bull a 69.

Buon pomeriggio amici di Motorsport.com e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Barcellona!

Di: Giacomo Rauli

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