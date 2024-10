Siamo in una situazione molto interessante in questo momento: Norris si ta avvicinando alla vettura che ha davanti per doppiarla, ma non a un ritmo estremamente rapido. Questo anche perché davanti l'inglese ha Colapinto che si è fermato da poco, quindi riesce comunque a reggere un buon ritmo in questa prima fase dello stint. Di fatto, in questo momento Norris in scia sta perdendo abbastanza tempo, faticando ad avvicinarsi per doppiare Colapinto