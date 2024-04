LIVE Formula 1 | Gran Premio del Giappone, Qualifiche

10:05 Amici di Motorsport.com, grazie per aver seguito le Qualifiche del GP del Giappone con la nostra Diretta LIVE. Restate con noi, perché tra poco arriverà il resoconto delle Qualifiche, le parole dei protagonisti e le nostre analisi.



Per quanto riguarda le nostre Dirette LIVE, l'appuntamento è per domattina quando torneremo per raccontarvi il Gran Premio del Giappone giro per giro. Vi aspettiamo!