Gran Premio d'Austria, Qualifiche
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Riassunto
Diretta testuale
pole position di Russell!
L'inglese si migliora in 1'06"113, ma la direzione gara deve controllare l'ultimo settore, dove c'èerano le bandiere gialle. Antonelli ha alzato il piede ed è rimasto 4°.
Verstappen a muro!
L'olandese perde il controllo alla penultima curva e finisce nelle barriere, ma intanto Russell ha segnato il miglior tempo.
Leclerc replica con un gran 1'06"349!
bandiera a scacchi
Hamilton firma il miglior tempo in 1'06"408!
Hadjar parte per l'ultimo tentativo.
Hadjar esce per l'ultimo tentativo, seguito da Hamilton, Lawson, Leclerc, Norris, Piastri, Lindblad, Verstappen, Antonelli e Russell.
Dopo il primo tentativo, Antonelli ha la pole provvisoria, seguito da Russell e Verstappen a pochi centesimi. Più staccati Piastri, Leclerc e Norris.
Hamilton ha dovuto abortire il giro per un lungo in curva 3. "Posso fare comunque due tentativi?", chiede Lewis. "Non abbiamo tempo", risponde il team.
Antonelli replica con un gran 1'06"414, seguito da Russell ad appena 43 millesimi.
Verstappen segna il miglior tempo in 1'06"475.
Norris parte per il primo tentativo.
Data la natura veloce del circuito, la scia potrebbe giocare un ruolo importante. Ogni team in Q3 ha due piloti con cui studiare eventuali giochi di scuderia.
Norris è il primo a uscire, seguito da Hadjar, Verstappen, Piastri, Lindblad, Leclerc, Hamilton, Lawson, Antonelli e Russell.
semaforo verde per la q3!
Colapinto paga 1" da Gasly per un errore in curva 1. Bearman si scusa con il team per l'eliminazione, nonostante il giro "molto buono".
Ecco i piloti eliminati in Q2:
- Gasly
- Bortoleto
- Bearman
- Hulkenberg
- Ocon
- Colapinto
Verstappen si salva per 40 millesimi! Gasly ha sfiorato una clamorosa qualificazione in Q3, ma alla fine la Red Bull ha avuto ragione. Così facendo, Max avrà due set di gomme nuove per la Q3.
bandiera a scacchi
Le Racing Bulls superano il tempo di Verstappen, che ora è 10°...
Verstappen e Piastri scelgono di restare ai box. Secondo le simulazioni, non dovrebbero essere a rischio.
Russell si mette al sicuro con il 4° crono, a 0"216 da Antonelli.
Russell parte fuori sequenza per evitare imprevisti, mentre tutti gli altri escono dai box per scaldare le gomme.
Dopo il primo tentativo, i piloti a rischio sono Bortoleto, Colapinto, Bearman, Hulkenberg, Ocon e Russell (senza tempo).
Russell ha abortito il giro con gomma nuova per un lungo in curva 3.
Antonelli abbatte il muro del 1'07 e segna un grande 1'06"763. Piastri si ferma a 0"127.
Leclerc sale in testa in 1'07"030, staccando Hamilton di appena 9 millesimi. Verstappen terzo a 0"153.
Le Ferrari e le Mercedes escono con gomma nuova. Verstappen con gomme usate.
Norris apre la sessione con un buon 1'07"321.