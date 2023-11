MotoGP | La diretta dei test collettivi di Valencia

18:08 Il migliore è Vinales, ma brilla Marc Marquez 4° al debutto sulla Ducati I test collettivi di Valencia si concludono con il miglior tempo dell'Aprilia di Maverick Vinales, con lo spagnolo che ha girato in 1'29"253 collezionando la bellezza di 86 tornate. Alle sue spalle si è issato proprio nel finale Brad Binder, staccato di 28 millesimi, anche se il suadfricano ha concluso la sua giornata con una scivolata alla curva 5.



Terzo tempo per la migliore delle Ducati, che è quella di Marco Bezzecchi al debutto sulla GP23, ma per quanto riguarda la Casa di Borgo Panigale gli occhi erano puntati tutti sul debutto di Marc Marquez sulla Desmosedici GP del Gresini Racing e l'otto volte campione del mondo non ha deluso, chiudendo quarto a soli 171 millesimi dalla vetta.



I due piloti ufficiali Enea Bastianini e Pecco Bagnaia hanno lavorato per sgrossare le novità ed hanno chiuso in ottava ed 11° posizione, sembrando soddisfatti per il nuovo propulsore. Non ha avuto modo di valutarla al meglio invece Jorge Martin, che ha avuto dei problemi sulla sua base della GP24, oltre ad essere caduto per ben due volte.



Buono anche il debutto di Luca Marini in sella alla Honda, perché il pilota italiano si è piazzato decimo a circa sette decimi, risultando la migliore tra le RC213V. Solamente in 12° posizione invece la Yamaha di Fabio Quartararo, sulla quale ha esordito un nuovo pacchetto aerodinamico, ma ache uno step a livello di motore.



18° tempo invece per il rookie Pedro Acosta, incappato anche in una scivolata con la sua GasGas Tech3, ma dando la sensazione di aver preso le misure alla categoria piuttosto rapidamente.