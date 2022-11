MotoGP | La diretta dei test di Valencia

18:27 Il campione del mondo Bagnaia ha concluso i test "Per godermi il titolo ci vorrà un po' di tempo. I test sono stati particolari, siamo partiti bene ma nel pomeriggio abbiamo perso tempo con un treno di gomme che non ci faceva andare bene. Invece l'ultimo run l'abbiamo fatto con un treno di gomme nuove e tutto è tornato alla normalità. Il nuovo prototipo mi ha dato delle sensazioni positive. Quest'anno è stata un'evoluzione e non una rivoluzione, abbiamo lavorato per rendere più dolce l'erogazione ed è stato un passo in avanti. Sono piccole cose ma che mi rendono abbastanza tranquillo per passare l'inverno. La nuova carena è un passo in avanti per l'entering. Avevamo migliorato già l'anno scorso e fatto un passo in avanti. Copre meno e sul rettilineo può essere un piccolo contro, ma a me è piaciuta".