Gran Premio d'Olanda, LIVE Gara
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Riassunto
Diretta testuale
Con il ricongiungimento di Ogura il gruppo di testa è ormai un terzetto
Acosta rientra al pit
Ogura si porta sotto il secondo
Marquez si riavvicina a Bagnaia: lo spagnolo non molla il compagno
Ancora problemi per Acosta
Ogura sempre più vicino. Al momento il podio è tutto Aprilia
Intanto aumenta il distacco sugli inseguitori: 4 secondi su Pecco
Tra Martin e Fernandez il distacco è di 2 decimi, Ogura a 1.2 dagli spagnoli
Ogura continua a rosicchiare sul duo di testa
Marquez ora sembra soffrire con la gestione gomme: forse la soft non è stata la scelta più corretta
Bagnaia passa: ora è quarto
Il giapponese si trova, a sua volta, a 1.5 dal compagno
Il gruppo che va da Marc al fratello è ora a 3.2 da Ogura
Martin ha ripreso qualche decimo su Fernandez
Si aggiungono al trio anche Diggia e Alex
Ci riprova Acosta ma finisce lungo in curva 1: passa anche Bagnaia
Ogura sensazionale: 1:32.486
Ogura recupera sul duo di testa: ora è a 1.6
Marquez ancora su Acosta in curva 1: lotta tra i due futuri compagni di squadra
Brutta botta anche in ottica mondiale per Bez: virtualmente Martin si trova in testa con 16 punti di vantaggio
Acosta ancora su Marquez, questa volta in curva 1
Fernandez velocissimo, si prepara ad attaccare Martin
Marquez ripassa con un grande attacco
Anche Acosta supera Marquez al tornantino
Fernandez ha ricucito a 3 decimi da Martin
Ogura su Marquez in curva 16: ora è terzo
Acosta, intanto, ha sopravanzato Bagnaia ed è ora quinto
Ancora Fernandez il più veloce, abbassa il ritmo di altri due decimi
Marquez è scattato con una morbida al posteriore: probabilmente una scelta che sta pagando in questi primi giri
Bezzecchi si trova a bordo pista: il pilota è cosciente