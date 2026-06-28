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Gran Premio d'Olanda, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Con il ricongiungimento di Ogura il gruppo di testa è ormai un terzetto

Acosta rientra al pit

Giro:

Ogura si porta sotto il secondo

Marquez si riavvicina a Bagnaia: lo spagnolo non molla il compagno

Giro:

Ancora problemi per Acosta

Giro:

Ogura sempre più vicino. Al momento il podio è tutto Aprilia

Intanto aumenta il distacco sugli inseguitori: 4 secondi su Pecco

Tra Martin e Fernandez il distacco è di 2 decimi, Ogura a 1.2 dagli spagnoli

Giro:

Ogura continua a rosicchiare sul duo di testa

Marquez ora sembra soffrire con la gestione gomme: forse la soft non è stata la scelta più corretta

Bagnaia passa: ora è quarto

Il giapponese si trova, a sua volta, a 1.5 dal compagno

Giro:

Il gruppo che va da Marc al fratello è ora a 3.2 da Ogura

Martin ha ripreso qualche decimo su Fernandez

Si aggiungono al trio anche Diggia e Alex

Ci riprova Acosta ma finisce lungo in curva 1: passa anche Bagnaia

Giro:

Ogura sensazionale: 1:32.486

Ogura recupera sul duo di testa: ora è a 1.6

Giro:

Marquez ancora su Acosta in curva 1: lotta tra i due futuri compagni di squadra

Brutta botta anche in ottica mondiale per Bez: virtualmente Martin si trova in testa con 16 punti di vantaggio

Acosta ancora su Marquez, questa volta in curva 1

Giro:

Fernandez velocissimo, si prepara ad attaccare Martin

Marquez ripassa con un grande attacco

Anche Acosta supera Marquez al tornantino

Giro:

Fernandez ha ricucito a 3 decimi da Martin

Ogura su Marquez in curva 16: ora è terzo

Acosta, intanto, ha sopravanzato Bagnaia ed è ora quinto

Giro:

Ancora Fernandez il più veloce, abbassa il ritmo di altri due decimi

Marquez è scattato con una morbida al posteriore: probabilmente una scelta che sta pagando in questi primi giri

Bezzecchi si trova a bordo pista: il pilota è cosciente