Bagnaia torna a ruggire

"Tutti sanno quanto fosse importante oggi guadagnare dei punti. Oggi, grazie all'errore di Jorge, ci siamo riavvicinati in classifica. Fino ad ora non è stato un weekend ideale per noi, ma in gara ho imparato tante cose in più su cosa fare per essere veloce. Quando ho visto che Jorge è caduto, ho capito che bisogna stare cauti. Domani sarà dura, ma oggi ci godiamo la serata e ci concentriamo per la gara lunga".