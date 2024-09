Pedro Acosta torna sul podio con il secondo posto!

"Da giovedì ho detto che questa pista sarebbe stata più semplice per noi. Non è stato un weekend semplice perché ieri abbiamo faticato con dei problemi che però siamo riusciti a risolvere. Grazie a tutte le persone che stanno lavorando in fabbrica e in pista che mi garantiscono questi risultati"