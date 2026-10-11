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Indonesia

2026 MotoGP Indonesia

Indonesia
9 ott 2026 al 11 ott 2026
Mandalika International Street Circuit, ID

Gran Premio d'Indonesia, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Per il nostro commento LIVE è tutto. Ringraziamo tutti gli amici di Motorsport.com che ci hanno seguiti in questa diretta. A seguire i commenti e le analisi post gara.

Il prossimo appuntamento con la MotoGP è per il GP d'Australia, a Philip Isaland. 

Per quanto riguarda le nostre dirette, vi ricordiamo che alle ore 14 partirà il GP di Singapore di F1 (il nostro LIVE si aprirà alle 13:30).

Grazie e a presto!

 

 

 

 

Ecco le immagini della partenza

 

In classifica generale, Martin riconquista la vetta, salendo a 355 punti, contro i 353 di Marquez. Recupera 9 lunghezze Bezzecchi, avvicinandosi a -46. Ogura si riporta quarto superando Acosta

Ecco la top 10 finale: 

  1. M. Bezzecchi
  2. R. Fernandez
  3. J. Martin
  4. A. Ogura
  5. P. Acosta
  6. M. Marquez
  7. A. Marquez
  8. F. Di Giannantonio
  9. F. Quartararo
  10. E. Bastianini

È la prima volta che Aprilia termina una gara monopolizzando le prime quattro posizioni

 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernandez chiude secondo, con Martin a completare il podio. È quarto Ogura: quattro Aprilia nelle prime quattro posizioni. Dominio totale per la casa di Noale

Bezzecchi c'è! gara da manuale per l'italiano che vince il gp d'indonesia

Giro:

ultimo giro

Il giapponese sembra spuntarla per il momento

Sorpassi e controsorpassi tra Acosta ed Ogura: bellissima sfida tra i due

Giro:

3 giri al termine

Posizioni ormai consolidate: l'unica lotta in corso è quella tra Acosta ed Ogura

Ora la nostra classifica ha ripreso a funzionare correttamente

Giro:

Ogura su Marquez: il giapponese è quinto

Fernandez ha perso diverso tempo da Bezzecchi: ora è a 2.5 secondi. Martin si è avvicinato a 1.9

Giro:

Continuano a scambiarsi le posizioni Acosta e Martin: ora il pilota KTM è davanti

Comunicazione di servizio: c'è un malfunzionamento nella nostra classifica. 

Ecco le prime posizioni: Bezzecchi, Fernandez, Martin, Marquez, Acosta, Ogura, Di Giannantonio, A. Marquez, Quartararo, Marini

Giro:

Bezzecchi conquista la leadership! Sorpasso dell'italiano in curva 1. Fernandez finisce lungo

Acosta si è fatto passare da Marquez. Nel frattempo Ogura si è messo davanti a Di Giannantonio

Giro:

Bezzecchi tallona Fernandez, ma non è ancora a trovare un'opportunità di sorpasso

Giro:

Acosta si volta verso Marquez: da capire cosa succede tra i due. Forse problemi di pressioni?

Acosta e Marquez hanno perso diverso tempo da Martin, che a sua volta si trova a tre secondi da Bezzecchi

Giro:

Bezzecchi continua a girare nella scia di Fernandez: è una sfida a due per la vittoria

Giro:

Acosta ripassa Marquez

Continua a girare sul 30 basso la coppia di testa

Giro:

Bezzecchi è incollato a Fernandez

Marquez ha passato Acosta

Giro:

Continua a spingere Fernandez, ma Bezzecchi non molla. Martin continua a perdere terreno ed è ormai scivolato a 3 secondi dalla testa

Giro veloce per Bezzecchi: 1:29.991

Fernandez mantiene il suo vantaggio di mezzo secondo sul compagno di marca. Martin rimane sui 2 secondi di distacco. Acosta distanziato dal connazionale da 1.7 secondi. Il pilota KTM si porta dietro Marquez e Di Giannantonio

Giro:

Posizioni congelate al momento

Giro:

4 i decimi tra il #25 e il #72

Giro:

Continua a guidare il gruppo Fernandez: Bezzecchi segue subito dietro, mentre Martin perde qualcosa sul duo di testa

Giro:

Bezzecchi si avvicina a mezzo secondo da Fernandez: Martin a 1.5 dal compagno

Giro:

Acosta chirurgico su Marquez: il pilota KTM è quarto

Bagnaia scivola in curva 17

Cade Miller in curva 2

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Di: Giacomo Rauli

Pubblicato: