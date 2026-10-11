2026 MotoGP Indonesia
Gran Premio d'Indonesia, LIVE Gara
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Diretta testuale
Per il nostro commento LIVE è tutto. Ringraziamo tutti gli amici di Motorsport.com che ci hanno seguiti in questa diretta. A seguire i commenti e le analisi post gara.
Il prossimo appuntamento con la MotoGP è per il GP d'Australia, a Philip Isaland.
Per quanto riguarda le nostre dirette, vi ricordiamo che alle ore 14 partirà il GP di Singapore di F1 (il nostro LIVE si aprirà alle 13:30).
Grazie e a presto!
Ecco le immagini della partenza
In classifica generale, Martin riconquista la vetta, salendo a 355 punti, contro i 353 di Marquez. Recupera 9 lunghezze Bezzecchi, avvicinandosi a -46. Ogura si riporta quarto superando Acosta
Ecco la top 10 finale:
- M. Bezzecchi
- R. Fernandez
- J. Martin
- A. Ogura
- P. Acosta
- M. Marquez
- A. Marquez
- F. Di Giannantonio
- F. Quartararo
- E. Bastianini
È la prima volta che Aprilia termina una gara monopolizzando le prime quattro posizioni
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fernandez chiude secondo, con Martin a completare il podio. È quarto Ogura: quattro Aprilia nelle prime quattro posizioni. Dominio totale per la casa di Noale
Bezzecchi c'è! gara da manuale per l'italiano che vince il gp d'indonesia
ultimo giro
Il giapponese sembra spuntarla per il momento
Sorpassi e controsorpassi tra Acosta ed Ogura: bellissima sfida tra i due
3 giri al termine
Posizioni ormai consolidate: l'unica lotta in corso è quella tra Acosta ed Ogura
Ora la nostra classifica ha ripreso a funzionare correttamente
Ogura su Marquez: il giapponese è quinto
Fernandez ha perso diverso tempo da Bezzecchi: ora è a 2.5 secondi. Martin si è avvicinato a 1.9
Continuano a scambiarsi le posizioni Acosta e Martin: ora il pilota KTM è davanti
Comunicazione di servizio: c'è un malfunzionamento nella nostra classifica.
Ecco le prime posizioni: Bezzecchi, Fernandez, Martin, Marquez, Acosta, Ogura, Di Giannantonio, A. Marquez, Quartararo, Marini
Bezzecchi conquista la leadership! Sorpasso dell'italiano in curva 1. Fernandez finisce lungo
Acosta si è fatto passare da Marquez. Nel frattempo Ogura si è messo davanti a Di Giannantonio
Bezzecchi tallona Fernandez, ma non è ancora a trovare un'opportunità di sorpasso
Acosta si volta verso Marquez: da capire cosa succede tra i due. Forse problemi di pressioni?
Acosta e Marquez hanno perso diverso tempo da Martin, che a sua volta si trova a tre secondi da Bezzecchi
Bezzecchi continua a girare nella scia di Fernandez: è una sfida a due per la vittoria
Acosta ripassa Marquez
Continua a girare sul 30 basso la coppia di testa
Bezzecchi è incollato a Fernandez
Marquez ha passato Acosta
Continua a spingere Fernandez, ma Bezzecchi non molla. Martin continua a perdere terreno ed è ormai scivolato a 3 secondi dalla testa
Giro veloce per Bezzecchi: 1:29.991
Fernandez mantiene il suo vantaggio di mezzo secondo sul compagno di marca. Martin rimane sui 2 secondi di distacco. Acosta distanziato dal connazionale da 1.7 secondi. Il pilota KTM si porta dietro Marquez e Di Giannantonio
Posizioni congelate al momento
4 i decimi tra il #25 e il #72
Continua a guidare il gruppo Fernandez: Bezzecchi segue subito dietro, mentre Martin perde qualcosa sul duo di testa
Bezzecchi si avvicina a mezzo secondo da Fernandez: Martin a 1.5 dal compagno
Acosta chirurgico su Marquez: il pilota KTM è quarto
Bagnaia scivola in curva 17
Cade Miller in curva 2
Di: Giacomo Rauli