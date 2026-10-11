Per il nostro commento LIVE è tutto. Ringraziamo tutti gli amici di Motorsport.com che ci hanno seguiti in questa diretta. A seguire i commenti e le analisi post gara.

Il prossimo appuntamento con la MotoGP è per il GP d'Australia, a Philip Isaland.

Per quanto riguarda le nostre dirette, vi ricordiamo che alle ore 14 partirà il GP di Singapore di F1 (il nostro LIVE si aprirà alle 13:30).

Grazie e a presto!