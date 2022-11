LIVE MotoGP | Gran Premio di Valencia, Gara

16:00 Jorge Martin ci ha provato, ma ha chiuso terzo

"Oggi è stata una gara difficile, ma prima di tutto voglio congratularmi con Pecco. E' stato eccezionale per tutto l'anno ed è stato bello imparare da lui. Per quanto riguarda me, non sono partito bene, forse la partenza peggiore della stagione, poi ho provato a seguire Rins. Ma guardo al futuro e con ottimismo ai test di martedì. Spero di lottare per il titolo l'anno prossimo"