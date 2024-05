LIVE MotoGP | Gran Premio di Catalogna, Sprint

16:34 Marc Marquez è contento del risultato della Sprint, conclusa in seconda posizione





"Incredibile, grazie al Circuito di Catalogna! Già a Le Mans c'era il passo, oggi non sembrava così, ma ce l'abbiamo fatta. Dopo la Curva 2 me la sono cavata bene. La pista era scivolosa, ma il passo cera. Negli ultimi giri ho aperto il gas e la moto funzionava benissimo. Ci sono state tante cadute, quindi in condizioni normali sarebbe diverso".