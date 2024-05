LIVE Formula 1 | Gran Premio di Monaco, Qualifiche

18:06 Ottimo secondo tempo per Piastri, che conferma le buone prestazioni in qualifica degli ultimi tempi: qui conta ancora più che in altri circuiti e sembra tutto in linea per puntare a un buon risultato domani. L'australiano, però, non è del tutto soddisfatto, perché crede che mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle tra i due tentativi della Q3 avrebbe avuto il potenziale per la pole