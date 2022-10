LIVE MotoGP | Gran Premio della Thailandia, Gara

12:47 Jack Miller è soddisfatto della sua gara, secondo podio consecutivo "Io spingevo tantissimo e non ho mollato fino alla fine. All'ultimo settore non riuscivo ad avere un buon grip, c'era un po' di zona asciutta e ho preso quella traiettoria lì, ma Miguel è stato bravissimo. Non è facile in queste condizioni. Sono contento di essere a questo punto in campionato"