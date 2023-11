LIVE MotoGP | Gran Premio della Comunità Valenciana, Gara

17:02 Pecco Bagnaia, campione del mondo, commenta a caldo "È un sogno! Penso sia stata una stagione veramente bella, purtroppo Barcellona ha influito troppo suo risultati. Ho sempre sognato di vincere il mondiale vincendo una gara. Che bello, voglio ringraziare tutti! Non ho visto il cartello Martin out, avevo paura per la pressione della gomma davanti, ma meglio di così non potevo chiedere".