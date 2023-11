LIVE MotoGP | Gran Premio del Qatar, Gara

19:52 Parla il manager di Di Giannantonio, Diego Tavano "Sono tre mesi che viviamo con grande pressione, dovevamo continuare qua per quello che ci eravamo detti con Fausto. Dovevamo andare in HRC e c'era un accordo di massima. A otto giorni da test di Valencia, non c'è un posto in MotoGP. Chiedo a voi e a Dorna se questa è una cosa possibile".