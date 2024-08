Il dito non ha fermato Martin, poleman al Red Bull Ring

"Oggi questa pole vale per dieci, perché non pensavo do fare 27, che è un tempo fuori dal mondo. Solo Pecco e io siamo riusciti a tirarlo fuori. Poi Pecco era in fortissima e non pensavo di stargli davanti. Abbiamo cambiato molto la moto, ora vediamo come va la gara. Il dito? Ieri ho avuto un taglio abbastanza profondo, mi hanno messo dei punti. Pensavo di stare meglio, ma nel guidato soffro meno rispetto al time attack. La Sprint? Vedremo, la scelta delle gomme sarà difficile, entrambe vanno bene, vediamo cosa faranno gli altri. La partenza sarà chiave perché qui sorpassare è difficile".