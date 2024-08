Martin è 2°, ma tutt'altro che soddisfatto

"Abbiamo migliorato la partenza, ma sono un po' frustrato. Pensavo di stare vicino a Pecco, ma non è stato così. A un certo punto mi sono avvicinato molto, ma lui ha staccato e mi sono sentito peggio. Dopo ha ricominciato a spingere, ma la gomma era molto usata. Non era quello che mi aspettavo per oggi, spero di migliorare per la prossima gara".