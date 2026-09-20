2026 MotoGP Austria
Gran Premio d'Austria, LIVE Gara
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Riassunto
Diretta testuale
Leggero lungo di Bezzecchi, risucchiato dalla scia del compagno
Il pilota KTM si invola verso la prima vittoria in carriera in top class
Ora la lotta sembra riguardare più le due Aprilia che Martin e Acosta
5 giri alla fine
Anche Ogura guadagna, invitandosi alla lotta per il podio
Ora Bezzecchi ritenta il ricongiungimento
Ottimo il crono di Martin in questo giro
Ci prova Bezzecchi, ma Martin allunga in questa tornata
Acosta rafforza la sua leadership portando il suo vantaggio sopra il secondo
Grande momento per Bezzecchi, che scende a mezzo secondo da Martin
Marquez conclude l'attacco su Aldeguer
Bezzecchi ha rosicchiato due decimi sul compagno di squadra
Marquez cerca l'attacco su Aldeguer, ma il classe 2005 stacca fortissimo
Bezzecchi si mantiene a 9 decimi da Martin
Il numero 37 tende a recuperare tempo nei primi due settori. Seconda metà della pista è invece terreno di caccia di Martin, che non ne vuole sapere di mollare
Il vantaggio di Acosta è di 7 decimi
Bene anche Ogura. Nel frattempo, Aldeguer e Marquez hanno sopravanzato Binder
In altalena Bezzecchi, che in questo giro perde dalla coppia di testa
Ora Bezzecchi scende sul 30 basso: ricuce a 7 decimi da Martin
Siamo a metà gara
Caduta per Alex Marquez in curva 2, nel tentativo di difendersi su Fernandez: weekend da dimenticare per lui
SI alzano sensibilmente i tempi, salendo sopra il 30
Bezzecchi perde qualcosa in questa tornata
Intanto, Acosta continua a guadagnare: è di 7 decimi il vantaggio su Martin
Anche Ogura tiene il ritmo del trio di testa ora
Bezzecchi sotto il secondo da Martin
Grande attacco di Aldeguer su Marquez: il 93 scivola in settima piazza
Bezzecchi tenta il ricongiungimento con il compagno di box, mentre Acosta tenta la fuga
Anche Binder su Marquez
Lungo di Marquez in curva 1: lo spagnolo viene sfilato da Ogura
Ecco l'attacco di Marquez su Ogura: ora lo spagnolo va alla caccia dell'Aprilia di Bezzecchi
Il pilota KTM ora cerca di scappare: può essere la grande opportunità per ottenere la sua prima vittoria?
Stacca forte Martin, ma Acosta riesce a prendersi la leadership in uscita da curva 1
Intanto Marquez sembra essere pronto a fiondarsi sull'Aprilia di Ogura
Acosta ancora francobollato al codone di Martin; ancora nessun attacco però
Si stacca Bezzecchi
Acosta prepara l'attacco
Difficoltà per Bagnaia che ha perso due posizioni: ora è ottavo
Entra in azione anche Marquez, che si avvicina ad Ogura
Il numero 37 si avvicina a "Martinator": 2 decimi tra i due
Di: Mattia Bonalume