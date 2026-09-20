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Austria

2026 MotoGP Austria

Austria
18 set 2026 al 20 set 2026
Red Bull Ring, AT

Gran Premio d'Austria, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Leggero lungo di Bezzecchi, risucchiato dalla scia del compagno

Il pilota KTM si invola verso la prima vittoria in carriera in top class

Ora la lotta sembra riguardare più le due Aprilia che Martin e Acosta

Giro:

5 giri alla fine

Anche Ogura guadagna, invitandosi alla lotta per il podio

Ora Bezzecchi ritenta il ricongiungimento

Giro:

Ottimo il crono di Martin in questo giro

Giro:

Ci prova Bezzecchi, ma Martin allunga in questa tornata

Acosta rafforza la sua leadership portando il suo vantaggio sopra il secondo

Grande momento per Bezzecchi, che scende a mezzo secondo da Martin

Giro:

Marquez conclude l'attacco su Aldeguer

Bezzecchi ha rosicchiato due decimi sul compagno di squadra

Giro:

Marquez cerca l'attacco su Aldeguer, ma il classe 2005 stacca fortissimo

Bezzecchi si mantiene a 9 decimi da Martin

Giro:

Il numero 37 tende a recuperare tempo nei primi due settori. Seconda metà della pista è invece terreno di caccia di Martin, che non ne vuole sapere di mollare

Giro:

Il vantaggio di Acosta è di 7 decimi

Bene anche Ogura. Nel frattempo, Aldeguer e Marquez hanno sopravanzato Binder

In altalena Bezzecchi, che in questo giro perde dalla coppia di testa

Ora Bezzecchi scende sul 30 basso: ricuce a 7 decimi da Martin

Giro:

Siamo a metà gara

Caduta per Alex Marquez in curva 2, nel tentativo di difendersi su Fernandez: weekend da dimenticare per lui

SI alzano sensibilmente i tempi, salendo sopra il 30

Giro:

Bezzecchi perde qualcosa in questa tornata

Intanto, Acosta continua a guadagnare: è di 7 decimi il vantaggio su Martin

Anche Ogura tiene il ritmo del trio di testa ora

Giro:

Bezzecchi sotto il secondo da Martin

Grande attacco di Aldeguer su Marquez: il 93 scivola in settima piazza

Giro:

Bezzecchi tenta il ricongiungimento con il compagno di box, mentre Acosta tenta la fuga

Giro:

Anche Binder su Marquez

Lungo di Marquez in curva 1: lo spagnolo viene sfilato da Ogura

Ecco l'attacco di Marquez su Ogura: ora lo spagnolo va alla caccia dell'Aprilia di Bezzecchi

Il pilota KTM ora cerca di scappare: può essere la grande opportunità per ottenere la sua prima vittoria?

Giro:

Stacca forte Martin, ma Acosta riesce a prendersi la leadership in uscita da curva 1

Intanto Marquez sembra essere pronto a fiondarsi sull'Aprilia di Ogura

Giro:

Acosta ancora francobollato al codone di Martin; ancora nessun attacco però

Si stacca Bezzecchi

Giro:

Acosta prepara l'attacco

Difficoltà per Bagnaia che ha perso due posizioni: ora è ottavo

Entra in azione anche Marquez, che si avvicina ad Ogura

Giro:

Il numero 37 si avvicina a "Martinator": 2 decimi tra i due

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Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: