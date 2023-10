04:42 Francesco Guidotti, team manager KTM, commenta la cancellazione della Sprint "Abbiamo fato la gara ieri apposta perché sapevamo che oggi sarebbe stato difficile. Hanno fermato la Moto2 per il vento e non è migliorata la situazione. Far partire la MotoGP non aveva senso. Peccato per chi è qua e viene a vedere la gara una volta l'anno, ma era troppo rischioso. Il vento sta anche aumentando".