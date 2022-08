LIVE MotoGP | Gran Premio d'Austria, Gara

15:55 Fabio Quartararo è secondo e ancora leader del mondiale "Considero questa una delle mie gare migliori in assoluto, ma è davvero difficile fare gare come questa. Mi sono spinto al limite e ho rischiato di cadere un paio di volte. Ogni giro è stato come un giro di qualifica, questa pista è dura. Sono piuttosto contento perché sono partito bene, ma i primi giri non sono stati buoni. Poi sono riuscito a fare una grande rimonta. Forse con qualche giro in più avrei fatto una bella battaglia con Pecco, ma noi perdiamo troppo dalle Ducati in accelerazione".