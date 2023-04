LIVE MotoGP | Gran Premio d'Argentina, Sprint

21:31 Luca Marini si riscatta dopo Portimao ed è terzo "Davvero un'ottima partenza, in questa MotoGP e in particolare nella Sprint bisogna partire davanti e partire bene, quindi mi sono concentrato su quello. Dopo il weekend di Portimao non è stato facile, essere qui è veramente un gran risultato. Domani non credo di avere il passo per lottare per il podio, ma dovremo partire bene e poi vediamo"