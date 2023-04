LIVE MotoGP | Gran Premio d'Argentina, Gara

21:02 Marco Bezzecchi trionfa a Termas ed è leader del mondiale! "Sono davvero felice, non ho parole! Onestamente mi sono svegliato con una sensazione strana. Sapevo che potevo essere veloce, ma non mi aspettavo di esserlo così tanto. Ero spaventato dalla gara bagnata, perché di solito non vado forte in queste condizioni, ma oggi mi sono goduto la moto. Ci parlavo! Rimanere concentrati è stata dura, ma è una sensazione bellissima! Voglio ringraziare tutti!"