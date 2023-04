LIVE MotoGP | Gran Premio d'Argentina, Qualifiche

17:44 Grandi sorrisi per il poleman Alex Marquez! "Sono molto contento, la Q2 non è stata facile per il problema della moto, ne avevo solo una. Il team ha fatto un lavoro enorme, abbiamo messo la slick con il setup da bagnato e ci siamo presi un rischio. Nella Sprint non abbiamo il ritmo per vincere, dobbiamo essere realisti. Però possiamo puntare alla top 5. Devo essere convinto, sono veloce e devo fare questo passo di convincermi".