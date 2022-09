LIVE MotoGP | Gran Premio d'Aragon, Gara

15:08 20 giri al termine:



1'48.2 per Bagnaia, davanti a Miller e - ora - a Bastianini che in curva uno passa il pilota KTM. Enea ha capito evidentemente di averne di più in questa fase e non vuole mollare la presa di Miller, anche perché ora il duo Ducati ufficiale ha preso qualche metro.

La volontà di mettersi dietro Binder è tutta anche di Aleix Espargaro...quinto.



Nel frattempo Quartararo rientra ai box ed ha diverse abrasioni sul petto. Fabio come molti piloti francesi non ha un sottotuta...dal replay si percepisce come sia stato fortunato perché la moto gli è carambolata addosso.