LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Gara

15:53 Marco Bezzecchi è entusiasta del suo secondo posto "Onestamente non ho parole, davvero. E' fantastico. Abbiamo lavorato molto bene, il team ha fatto qualcosa di incredibile, questo risultato è tutto per loro. Per la mia famiglia, i miei amici che mi supportano, la mia ragazza. Ora posso andare in vacanza felice".