LIVE MotoGP | Gran Premio di Francia, Gara

15:56 Ecco il vincitore Enea Bastianini "Sono davvero contento, perché è stata abbastanza inattesa. E' stato un weekend piuttosto complicato per me. In gara ho visto che il mio pasos era davvero molto buono, quando ho visto Pecco molto vicino ho capito che dovevo stargli dietro. Ho cercato di superarlo alla Curva 2 per farlo innervosire un pochino, ma alla fine è andato lungo e ho vinto la gara. E' anche per il mio team, che ha lavorato tanto per darmi la moto migliore".