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F1 | Marelli con l'SDR 5 introduce l'intelligenza artificiale nel sistema di controllo dei GP

La multinazionale dell'eletronica ha festeggiato con la FIA a Monaco il 300esimo GP disputato con il dispositivo di acquisizione dati ufficiale del campionato. E ora viene lanciata anche la versione più evoluta che permette l'analisi sulla sicurezza e la regolarità delle monoposto in tempo reale.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Marelli celebra i 300 eventi di Formula 1 del Surveillance Data Recorder (SDR)

De Filippi di Marelli Motorsport festeggia con Ben Sulayem e Tombazis della FIA il 300esimo GP con l'SDR

Foto di: Magneti Marelli

La Marelli è un marchio non troppo visibile nei GP di Formula 1, ma nel paddock è chiaro a tutti il ruolo che copre visto che nel Gran Premio di Monaco è stata celebrata la 300esima presenza del Surveillance Data Recorder (SDR), il dispositivo di acquisizione dati ufficiale del campionato in collaborazione con l’ente di Governo.  

Il sistema, in occasione dei festeggiamenti per il 300 GP è stato evoluto con la versione “SDR 5” che introduce numerose ottimizzazioni e, soprattutto, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e che sarà attiva a Barcellona.

Installata su tutte le vetture di Formula 1, l’SDR è un’unità elettronica chiave che acquisisce dati da un’ampia gamma di sensori e unità di controllo elettronico installati su tutte le monoposto, inclusi accelerometri e sensori di temperatura, pressione e velocità.

Durante le sessioni in pista, l’unità memorizza grandi volumi di dati con elevata affidabilità e alte velocità di scrittura, consentendo analisi in tempo reale con avanzati filtri matematici e hardware per perfezionare le informazioni raccolte. I dati vengono quindi trasmessi in real time agli ufficiali FIA attraverso connessioni dedicate. 

“L’SDR è fondamentale per la Formula 1 – ha detto il presidente FIA, Ben Sulayem -, poiché fornisce alla FIA i dati di alta qualità necessari a supportare la sicurezza e ad assicurare la conformità ai regolamenti. Raggiungere i 300 eventi di Formula 1 è un traguardo significativo e una prova della forza della nostra collaborazione con Marelli. L’innovazione è sempre stata al cuore del motorsport e tecnologie avanzate come il nuovo SDR 5 avranno un ruolo sempre più importante nel supportare gli ufficiali FIA con dati più rapidi, più accurati e più completi”. 

Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport, ha dichiarato: “L’analisi dei dati in tempo reale è un fattore di importanza cruciale per il motorsport ai più alti livelli. Gli oltre 300 eventi di F1 all’attivo in cui il nostro SDR ha reso possibile la raccolta e la trasmissione di questi dati, contribuendo alla verifica della conformità ai regolamenti tecnici, sono senza dubbio un traguardo da celebrare. L’introduzione del nuovo SDR 5 metterà a disposizione degli ufficiali di gara informazioni più accurate, affidabili e fruibili che mai. Insieme alla FIA, stiamo guidando l’innovazione per supportare l’evoluzione della Formula 1 e continueremo a spingere oltre i confini della tecnologia”. 

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