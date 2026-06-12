F1 | Verstappen: “Per la FIA Red Bull ha il miglior motore? Siamo sorpresi e confusi”

La notizia che domina la settimana è senza dubbio la decisione della FIA di rinviare la pubblicazione dei risultati dell’ADUO, dopo che la Red Bull ha chiesto una revisione dei dati con cui era stato stabilito che il team di Milton Keynes disponesse del miglior motore termico dell’intera griglia.

La domenica del GP di Monaco la Federazione ha inviato a tutti i costruttori una scheda tecnica in cui non solo veniva indicato quale motorista risultasse al vertice, ma anche il numero di aggiornamenti concessi a chi, invece, superava la soglia del 2% di ritardo.

La sorpresa, alla fine, è stata duplice: Mercedes, che molti consideravano la favorita per avere il motore termico più potente, rientra invece nella fascia di deficit compresa tra il 2 e il 4% e potrà quindi accedere alle concessioni dell’ADUO. In altre parole, secondo i dati utilizzati dalla FIA per il calcolo, la Power Unit della Stella accuserebbe un ritardo di almeno una decina di cavalli rispetto al riferimento rappresentato dalla Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

La notizia ha colto di sorpresa innanzitutto la stessa Red Bull che, come emerso nel weekend spagnolo, ha chiesto alla Federazione di rivedere i dati con cui si è arrivati a questa conclusione. Prima che la Federazione pubblicasse quanto emerso dalle loro valutazioni, infatti, la scuderia di Milton Keynes era infatti stata molto chiara sul fatto che ritenesse di non avere la miglior PU e che, anzi, avesse un chiaro deficit dalla Mercedes.

Da un lato, la situazione può essere letta come un riconoscimento al lavoro svolto dai tecnici Red Bull, che fino a pochi anni fa non disponevano nemmeno di una struttura propria per costruire questo motore, al netto della massiccia campagna di assunzioni con cui è stato rafforzato il reparto di Milton Keynes.

Dall’altra parte, essere stati accreditati del miglior motore comporta per Red Bull un effetto collaterale tutt’altro che secondario, dato che non potrà sviluppare ulteriormente la propria Power Unit. Tutti gli altri costruttori, invece avranno accesso alle concessioni, sia economiche sia in termini di ore al banco, per omologare almeno una nuova unità sia nel 2026 sia nel 2027.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22 Foto di: Erik Junius

“Penso che siamo rimasti tutti un po’ sorpresi da quella notizia. Credo sia per questo che stiamo parlando ora con la FIA, per capire cosa sia successo e come siano arrivati a quella conclusione”, ha detto Max Verstappen alla vigilia del Gran Premio di Barcellona, sottolineando un certo stupore.

Chiaramente le squadre hanno un’idea abbastanza precisa di quali parametri vengano considerati nel calcolo dell’ADUO, tanto che lo scorso anno la FIA aveva persino valutato di rendere il sistema più articolato includendo alcuni fattori secondari, come la dimensione del turbo. Ma il punto, forse, è leggermente diverso.

Non necessariamente il motore più potente è anche il migliore, soprattutto con queste Power Unit ibride in cui l’interazione tra parte termica ed elettrica è determinante. Ogni endotermico ha caratteristiche proprie, sviluppate per funzionare con curve diverse a seconda dell’obiettivo prestazionale. In questo contesto, più che la potenza pura, il parametro davvero significativo sarebbe forse l’efficienza, non intesa come semplice consumo di carburante, ma come rendimento complessivo dell’intero sistema ibrido.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La FIA è stata molto chiara nello spiegare che i dati sarebbero stati filtrati, attribuendo ad esempio maggiore peso a quanto accade all’inizio del rettilineo rispetto ai valori registrati in fondo, dove l’aerodinamica incide in modo determinante. Ora la Federazione procederà a rivedere tutti i dati, il che potrebbe richiedere almeno una settimana.

“Penso sia meglio chiedere a qualcun altro quanto siano realmente accurate le misurazioni. Per quanto ci riguarda, siamo semplicemente sorpresi da ciò che è emerso. Al momento è un po’ una sensazione doppia, perché forse dall’esterno si potrebbe dire “sì, è incredibile”, ma noi ci sentiamo sorpresi perché non abbiamo la percezione di essere i migliori”, ha aggiungo Verstappen.

“Credo sia davvero impressionante ciò che [i tecnici Red Bull] hanno fatto. Se guardi i dati, non siamo certo i peggiori là fuori, e naturalmente è notevole ciò che sono riusciti a ottenere in così poco tempo. Ovviamente abbiamo ancora qualche questione di affidabilità. Ma nel complesso è bello far parte di questo progetto e vedere la determinazione delle persone e ciò che vogliono costruire”.

“Non sono mai soddisfatti, io non sono mai soddisfatto, e anche loro restano delusi quando le cose non vanno per il verso giusto. Quindi sì, in un certo senso siamo orgogliosi. Siamo solo un po’ confusi dall’essere improvvisamente descritti come i migliori, perché non è così che ci percepiamo”.