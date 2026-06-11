F1 | ADUO, Red Bull contesta i risultati: la FIA avvia una nuova verifica

La FIA ha avviato una nuova verifica dei dati ADUO dopo le perplessità espresse da Red Bull sui risultati emersi dalle prime valutazioni effettuate sui riscontri delle prime cinque gare della stagione. La Federazione aveva già comunicato alle squadre gli esiti delle analisi svolte sui dati raccolti, ma non ha ancora diffuso alcuna comunicazione pubblica.

Nel paddock di Barcellona si parla molto della graduatoria emersa da quelle valutazioni, trapelata nelle scorse settimane. A destare sorpresa è stata soprattutto la presenza della power unit Red Bull al vertice della classifica relativa alla sola componente endotermica. Un risultato inatteso, soprattutto considerando che Mercedes era ritenuta da molti addetti ai lavori il punto di riferimento sul fronte della potenza del motore termico.

In casa Red Bull la leadership non è stata ovviamente accolta con favore. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ma secondo quanto risulta a motorsport.com i vertici del team sarebbero rimasti sorpresi e contrariati nel ritrovarsi davanti a Mercedes. Sempre secondo le informazioni raccolte da motorsport.com, Red Bull avrebbe chiesto alla FIA una revisione dei risultati ottenendo un nuovo controllo da parte della Federazione. È questo il motivo per cui, contrariamente a quanto previsto inizialmente, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale subito dopo il Gran Premio di Monaco.

La FIA si è impegnata a riesaminare l'intero processo per garantire la massima accuratezza delle valutazioni. In realtà i tecnici federali avevano già effettuato un secondo controllo sui dati raccolti, ma per fugare ogni dubbio sollevato da Red Bull Powertrains hanno deciso di procedere con un'ulteriore verifica. All'interno della Federazione prevale la convinzione che il responso finale non subirà modifiche, ma l'obiettivo è evitare polemiche e garantire la massima trasparenza.

Il nuovo processo di verifica è iniziato lunedì scorso e i risultati dovrebbero essere disponibili entro una decina di giorni. L'esito definitivo è atteso per la fine della prossima settimana e sarà la FIA a comunicarlo ufficialmente attraverso una nota.