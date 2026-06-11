F1 | ADUO, Red Bull contesta i risultati: la FIA avvia una nuova verifica
La graduatoria comunicata ai team dopo Monaco ha collocato la power unit Red Bull al vertice per la sola componente endotermica. Il team ha chiesto un riesame dei dati e la FIA ha avviato un ulteriore controllo prima della comunicazione ufficiale.
Dettaglio tecnico Red Bull RB22
Foto di: AG Photo
La FIA ha avviato una nuova verifica dei dati ADUO dopo le perplessità espresse da Red Bull sui risultati emersi dalle prime valutazioni effettuate sui riscontri delle prime cinque gare della stagione. La Federazione aveva già comunicato alle squadre gli esiti delle analisi svolte sui dati raccolti, ma non ha ancora diffuso alcuna comunicazione pubblica.
Nel paddock di Barcellona si parla molto della graduatoria emersa da quelle valutazioni, trapelata nelle scorse settimane. A destare sorpresa è stata soprattutto la presenza della power unit Red Bull al vertice della classifica relativa alla sola componente endotermica. Un risultato inatteso, soprattutto considerando che Mercedes era ritenuta da molti addetti ai lavori il punto di riferimento sul fronte della potenza del motore termico.
In casa Red Bull la leadership non è stata ovviamente accolta con favore. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ma secondo quanto risulta a motorsport.com i vertici del team sarebbero rimasti sorpresi e contrariati nel ritrovarsi davanti a Mercedes. Sempre secondo le informazioni raccolte da motorsport.com, Red Bull avrebbe chiesto alla FIA una revisione dei risultati ottenendo un nuovo controllo da parte della Federazione. È questo il motivo per cui, contrariamente a quanto previsto inizialmente, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale subito dopo il Gran Premio di Monaco.
La FIA si è impegnata a riesaminare l'intero processo per garantire la massima accuratezza delle valutazioni. In realtà i tecnici federali avevano già effettuato un secondo controllo sui dati raccolti, ma per fugare ogni dubbio sollevato da Red Bull Powertrains hanno deciso di procedere con un'ulteriore verifica. All'interno della Federazione prevale la convinzione che il responso finale non subirà modifiche, ma l'obiettivo è evitare polemiche e garantire la massima trasparenza.
Il nuovo processo di verifica è iniziato lunedì scorso e i risultati dovrebbero essere disponibili entro una decina di giorni. L'esito definitivo è atteso per la fine della prossima settimana e sarà la FIA a comunicarlo ufficialmente attraverso una nota.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 | ADUO, Red Bull contesta i risultati: la FIA avvia una nuova verifica
F1 | Ferrari: l'ala anteriore nuova nasconde i deviatori di flusso nella parte inferiore
MotoGP | Inside Ducati racconta il ritorno di Marc Marquez sul gradino più alto del podio in Ungheria
MotoGP | Motorland Aragon sarà in calendario anche nella stagione 2027
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments