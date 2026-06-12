F1 | Perché i team temono il ritorno del superclipping e del lift and coast a Barcellona

Per certi versi, gli ultimi appuntamenti si sono rivelati particolarmente favorevoli a questo regolamento tecnico, seppur per motivi diversi. A Miami la FIA aveva concesso un’ampia quantità di energia e permesso ai team di ridurre il deployment in curva, di fatto consentendo l’utilizzo dell’ibrido quasi esclusivamente sui rettilinei. Una scelta che aveva ridotto la necessità di ricorrere a tecniche estreme per ricaricare la batteria.

In Canada è vero che erano presenti diversi allunghi consecutivi, ma il fatto che fossero relativamente brevi ha finito per aiutare in qualifica, limitando le riduzioni di velocità in fondo ai rettilinei. Monaco, al contrario, è probabilmente la tappa più favorevole alle caratteristiche delle nuove Power Unit, grazie alle numerose opportunità di ricarica.

Tuttavia, per Barcellona le squadre si aspettano un aumento sia del superclipping, il fenomeno in cui l’MGU‑K entra in ricarica lavorando “contro” il motore termico mentre il pilota è ancora completamente sul gas, sia del lift and coast. Le numerose curve ad alta velocità incidono in modo significativo sulla gestione dell’energia, soprattutto nella fase di lancio verso il rettilineo principale.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Barcellona è un circuito complesso dal punto di vista della gestione energetica, con diverse curve ad alta velocità seguite da lunghi rettilinei. Il fatto che alcune curve possano essere percorse in pieno o meno influisce in modo significativo sulla strategia ottimale di utilizzo dell’energia nell’arco del giro”, spiega la Wiliams.

La questione si divide in due aspetti distinti. Di base, Barcellona non è considerata una pista con molte zone power limited, che in totale coprono “solo” 2440 metri. Per questo sarà consentito ridurre la potenza del motore elettrico di 100 kW/s. Quando invece si supera la soglia dei 3000 metri, il limite scende a 50 kW/s per ragioni di sicurezza.

Andare più lenti per essere più veloci?

Il punto è che questo dato va inserito in un contesto più ampio, perché in Spagna le zone in cui conta il motore rappresentano circa la metà dell’intera lunghezza del tracciato. Inoltre, con le vetture della scorsa generazione si percorreva il 63% del giro con l’acceleratore completamente spalancato. Considerata la riduzione di carico aerodinamico rispetto al 2025, questa percentuale sarà inevitabilmente più bassa e i team si aspettano, per esempio, che curva 3 non venga affrontata in pieno.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Questo elemento aiuterà, ma è chiaro che, a seconda di come verranno affrontate le curve, la gestione energetica potrebbe farsi decisamente più complessa. In qualifica, proprio per ridurre la necessità di ricorrere al superclipping o al lift and coast, l’energia recuperabile durante il giro sarà limitata a 7 MJ, il che alla fine dovrebbe portare a evidenziare un calo di velocità sul rettilineo principale.

In gara, invece, lo scenario sarà diverso, perché si potranno utilizzare 8,5 MJ, quindi 1,5 MJ in più rispetto alla qualifica. Il punto cruciale è come riuscire a recuperarli. È chiaro che con una vettura più carica si trascorre più tempo in frenata e in percorrenza, aumentando le opportunità di ricarica, ma è altrettanto vero che in gara potremmo vedere i team ricorrere al superclipping e al lift and coast per recuperare energia, in modo simile a quanto accaduto in Cina.

“In gara è previsto un utilizzo consistente del superclipping e le squadre potrebbero ricorrere anche al lift and coast per controllarlo. Nelle ultime gare questo aspetto non aveva rappresentato una particolare sfida”, spiega ancora la Williams.

Una posizione condivisa anche da Max Verstappen, che senza mezzi termini ha sottolineato come questo possa essere uno di quei weekend in cui andare più lenti in curva diventa poi vantaggioso sui rettilinei: “Sarà uno di quei weekend in cui di fatto guidi lento per essere poi più veloce con l’energia. Sapevo che sarebbe stato così, renderà tutto un po’ più complicato, specie in qualifica”, ha detto l’olandese.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Erik Junius

Sarà importante studiare come uscire dall'ultima curva

Ma perché questo tema è così rilevante, soprattutto in riferimento al rettilineo di partenza che si estende per circa un chilometro? Già nei test pre‑campionato i team avevano evidenziato più di una difficoltà nell’evitare un marcato calo di velocità, e proprio in qualifica sarà cruciale studiare con precisione il modo in cui si esce dall’ultima curva.

Dopo le lamentele dei piloti, che ritenevano pericoloso dover parzializzare l’acceleratore in uscita dalle ultime curve per gestire l’energia, con la revisione regolamentare introdotta a Miami è stato implementato un sistema automatico che permette alla centralina di controllare la parte elettrica anche quando l’acceleratore è completamente spalancato, come raccontato su Motorsport.com qualche settimana fa.

“Prendiamo Barcellona come esempio: uscendo dall’ultima curva, se vai sul pieno troppo presto scarichi troppo la batteria, quindi devi aspettare il momento giusto prima di affondare l’acceleratore. È per questo che il regolamento è cambiato. Il modo migliore per descrivere la nuova norma è che ora c’è più libertà”, aveva spiegato il TP della Haas, Ayao Komatsu.

“Ora i piloti possono spalancare l’acceleratore, ma non devono per forza iniziare subito a erogare energia elettrica. Possiamo decidere noi quando far partire il deployment [dell’energia]. A un certo punto devi comunque usare l’energia elettrica per attraversare il traguardo abbastanza veloce, altrimenti ti porti dietro una penalità fino a curva 1”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Haas F1 Team

Un tema evidenziato anche da Carlos Sainz: “La parte più difficile sarà l’avvio del giro e il modo in cui si lancia. Ci sono due curve che sono praticamente in pieno, e devi sapere come programmare la modalità di erogazione della batteria, oppure farlo manualmente, affinché l’energia sia disponibile esattamente nel punto in cui ti serve. Ci sentirete lamentarci molto durante il weekend”.

Questo è un aspetto rilevante, perché anche se la procedura può essere automatizzata, in Canada alcuni piloti continuavano comunque a parzializzare manualmente il gas prima del traguardo, spalancandolo solo all’ultimo. Per ridurre il consumo di energia, la FIA permetterà in qualifica di spegnere l’MGU‑K per buona parte dell’ultimo settore, da curva 12 fino all’uscita dell’ultima curva, quindi per circa 750 metri.

Il modo in cui verrà utilizzata la propulsione elettrica durante il giro sarà probabilmente uno dei temi da decifrare già dal venerdì. Curva 9, per esempio, non rientra tra le zone in cui sarà possibile spegnere l’MGU‑K e, sebbene sia difficile immaginare i piloti affrontarla in pieno, si potrebbe comunque scegliere di alzare maggiormente il piede dal pedale dell'acceleratore per gestire l’energia in vista del rettilineo successivo.

“Credo che il tema del clipping sia sempre complicato, la FIA adatta il tempo di recupero dell’energia alle caratteristiche del circuito. Ci sono punti che il pilota può fare in pieno, oppure serve un leggero lift che però ha un impatto sulla gestione dell’energia. Per questo dobbiamo monitorare costantemente l’applicazione del gas da parte del pilota durante le libere, così da definire al meglio i nostri parametri di energy management”, ha aggiunto Shintaro Orihara, responsabile del programma Honda.