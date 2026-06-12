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F1 | Il mistero del fondo dentato vietato alla Ferrari e concesso alla Mercedes: cosa è successo?

Secondo l'anticipazione di Autoracer.it c'è stata una forte irritazione per un'idea che a Maranello è stata bocciata nell'inverno e che dal Canada si è vista sulla W17. Dal Cavallino sono stati chiesti dei chiarimenti regolamentari e la soluzione potrebbe vedersi prossimamente anche sulla SF-26.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Mercedes W17

Ecco il diffusore dentato della Mercedes W17 causa di discussioni

Foto di: AG Photo

La storia è interessante perché è lo spaccato di cosa è oggi la F1: si parla tanto di spionaggio industriale, di fotografi spia (che tutte le squadre hanno) e di informazioni rubate, ma poi le cose vanno in modo molto più semplice.

C’è molta irritazione nella Ferrari perché una soluzione aerodinamica che lo staff di Diego Tondi e Franck Sanchez aveva pensato per il retrotreno della SF-26 è stata bocciata dai commissari tecnici della FIA a inizio stagione e, poi, lo stesso concetto riproposto dalla Mercedes è stato autorizzato. 

Nel pacchetto di aggiornamenti che la squadra di Brackley ha introdotto a Montreal, c’era anche una interessante modifica al bordo d’uscita del diffusore posteriore. Molto simile a quella che la Ferrari si era vista bocciare.  

Ferrari SF-26: ecco il nuovo fondo portato a Barcellona visto dall'alto

Ferrari SF-26: ecco il nuovo fondo portato a Barcellona visto dall'alto

Foto di: AG Photo

Secondo quanto anticipato da Autoracer.it la squadra del Cavallino, insieme ad altri team, avrebbe spedito una richiesta di chiarimento regolamentare alla Federazione Internazionale. E i commissari tecnici capeggiati da Jo Bauer, prima di Monte Carlo, avrebbero chiesto alla Mercedes di rivedere le estensioni dentate definendo limiti più restrittivi all’idea portata in pista da James Allison e Simone Resta. 

A Maranello erano rimasti interdetti quando hanno scoperto che sulla W17 non c’era altro che quell’idea che al Reparto Corse era stata valutata durante lo studio della SF-26 e quel concetto faceva parte di un retrotreno molto innovativo che poi ha compreso i gas soffianti dello scarico grazie al sistema STM e l’introduzione dell’ala reverse. 

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 con l'ala reverse

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 con l'ala reverse

Foto di: AG Photo

È molto probabile che la soluzione messa in un cassetto della Gestione Sportiva possa tornare in auge nei prossimi GP, ma la domanda da porsi è: come è possibile che in Mercedes abbiano studiato ed evoluto un’idea nata a Maranello? 

Va detto che a Brackley la cultura della dentatura dei bordi d’uscita degli elementi aerodinamici non è cosa nuova, ma fa parte della filosofia della squadra. Nel paddock, però, si dice narra anche che nella migrazione invernale di ingegneri da un team all’altro ci sia stato anche chi aveva nella sua valigetta la soluzione del diffusore dentato e la bocciatura della FIA, indicando magari dove lavorare perché l’idea potesse diventare legale...  

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