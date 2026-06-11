F1 | Red Bull senza veli: ecco il complesso attuatore che fa ruotare l'ala ribaltabile

Al GP di Miami la Red Bull ha portato al debutto la propria interpretazione dell’ala ribaltabile, con una soluzione che si distingue per un funzionamento profondamente diverso rispetto a quello adottato dalla Ferrari. Mentre la Rossa ha scelto di integrare gli attuatori all’interno degli endplate, così da ridurre al minimo la resistenza aerodinamica, il team di Milton Keynes ha imboccato la strada opposta.

Invece di riprogettare completamente il sistema, la Red Bull ha scelto di mantenere l’attuatore in posizione centrale, su cui poi sono arrivate delle nuove soluzioni a partire da Monaco, rivedendo sia il comando che i supporti laterali per permettere all’ala di ribaltarsi.

Per ottenere questo effetto serve un comando che non solo faccia ruotare l’ala attorno a un asse, ma che la “spinga” anche verso l’alto. È una cinematica più semplice da realizzare con un attuatore centrale che, grazie ai molteplici punti di ancoraggio, permette di distribuire meglio le forze necessarie al movimento e garantire una rotazione più stabile e controllata.

Sulla RB22 di Barcellona sono rimaste sia le protuberanze triangolari alla ricerca di carico che il mini-flap nella parte anteriore sull'attuatore visti a Monaco Foto di: AG Photo

Per ottenere questo effetto serve un comando che non solo faccia ruotare l’ala attorno a un asse, ma che la “spinga” anche verso l’alto, una soluzione più semplice da ottenere con un attuatore centrale che, grazie ai suoi diversi punti di ancoraggio, permette anche di distribuire più facilmente la forza necessaria al movimento.

Sulla RB22 il pivot è infatti composto da due elementi “uniti”: mentre una parte resta fissa, l’altra segue il movimento ruotando sull’asse. Soprattutto, la parte mobile funge da sostegno verticale al flap, che al termine della rotazione si trova più in alto, garantendo stabilità in una zona in cui la parte esterna rimane esposta e tende a generare vortici.

Ma la novità è che nella pit lane di Barcellona, per la prima volta, è stato possibile osservare il comando senza la sua classica cover in carbonio che ne mascherava le forme. È emerso un sistema piuttosto intricato, con un attuatore idraulico che collega il sistema alla parte mobile dell’ala in tre punti differenti. Più nello specifico, si è reso necessario rivedere completamente la parte superiore del comando, modificandone forme e lunghezza per consentire la rotazione del flap.

Confronto attuatore dell'ala posteriore tra la Red Bull e l'Aston Martin Foto di: AG Photo

Prima, infatti, il sistema restava quasi “fermo”, perché il movimento dell’ultimo flap, quello più in alto, era minimo con l’apertura tradizionale. Con l’introduzione del movimento di rotazione, però, gli ingegneri hanno dovuto rivedere completamente il modo in cui lavorava il comando. Allo stesso modo è stato necessario intervenire anche sull’attacco inferiore, che ora, invece di tirare, deve spingere.

Dalla foto comparativa si può notare, ad esempio, quanto sia più complesso il sistema progettato dalla Red Bull rispetto a quello dell’Aston Martin, che per il momento mantiene un’apertura tradizionale, con i due flap che si muovono sul bordo d’entrata proprio come avveniva con il vecchio DRS.

Ma c’è un altro aspetto interessante che si è potuto osservare nella pit lane di Barcellona. A Monaco, la decisione della FIA di non permettere l’apertura dell’ala aveva dato modo alle squadre di liberare la fantasia, e sulla Red Bull erano comparsi dei mini‑flap aggiuntivi per generare carico aerodinamico. Una parte di quelle aggiunte è stata confermata anche sull’ala utilizzata per la tappa spagnola.

Sulla cover in carbonio, ad esempio, la Red Bull ha confermato il mini‑flap nella parte iniziale, rimuovendo invece quelli nella parte conclusiva per permettere la rotazione, che altrimenti non sarebbe possibile. Inoltre, sono state mantenute anche le due protuberanze dalla forma triangolare sul flap superiore, alla ricerca di ulteriore carico aerodinamico.