Analisi

Formula 1 Las Vegas

F1 | Ferrari: un solo elemento verticale semplificato nel bargeboard alla ricerca dell'efficienza

La Scuderia, che ha concluso lo sviluppo della SF-26, a Las Vegas ha portato una modifica nel bargeboard per ridurre la downforce dietro alla ruota anteriore: c'è un flap verticale rispetto ai soliti tre utilizzati sulle piste da alto carico aerodinamico.

Franco Nugnes

Pubblicato: 20 nov 2026, 04:06

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Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Galli

La Ferrari aveva lasciato intendere che non avrebbe portato degli aggiornamenti della SF-26 per la Strip di Las Vegas, perché lo sviluppo della rossa è stato considerato concluso, con il gruppo tecnico diretto da Loic Serra ormai totalmente impegnato sul progetto 679, vale a dire la monoposto 2027 che sarà parecchio diversa da quella che sta correndo.

In realtà, la Scuderia ha adeguato la vettura alle esigenze della veloce pista che si snoda nella Capitale del Nevada: la zona rivista è stata quella del bargeboard.

La squadra del Cavallino dispone di due soluzioni: se in Messico abbiamo visto la versione da alto carico con ben tre elementi verticali interconnessi nel bordo d’entrata, a Las Vegas è comparsa la configurazione da basso carico con un solo flap verticale che è stato leggermente rivisto per questo specifico appuntamento.

L'obiettivo, infatti, era migliorare l'efficienza aerodinamica della SF-26, puntando alla riduzione della resistenza aerodinamica alla ricerca di migliori velocità massime sui rettilinei con un conseguente calo della downforce.

Dettaglio tecnico del bargeboard della Ferrari SF-26 e del sostegno con funzione aerodinamica

Foto di: AG Galli

L’immagine di AG Photo ci mostra anche un altro particolare interessante: il tirante di sostegno che lega il bargeboard al telaio e che avrebbe una funzione di sostegno, in realtà assolve anche ad una funzione aerodinamica.

L’elemento che è diventato in carbonio, mentre inizialmente era in metallo, evidenzia nella parte più vicina alla scocca, una porzione sagomata con un nolder nel bordo d’uscita, che trasforma lo stay in un profilo alare.

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